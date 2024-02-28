Новости WTF 28.02.2024 в 11:05 comment views icon

OpenAI обвинила The New York Times во взломе ChatGPT с целью подать иск о нарушении авторских прав

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Юрій Орос

Автор новостей

OpenAI обвинила The New York Times во взломе ChatGPT с целью подать иск о нарушении авторских прав

OpenAI заявила, что The New York Times «заплатила кому-то, чтобы взломать продукты OpenAI, такие как ChatGPT, чтобы подстроить судебный иск» против ведущего производителя ИИ. В поданном иске OpenAI утверждает, что «100 примеров, в которых определенная версия модели GPT-4 OpenAI якобы генерировала несколько абзацев контента Times в ответ на запросы пользователя», не отражают того, как обычные люди пользуются ChatGPT.

Вместо этого, как утверждается, Times понадобились «десятки тысяч попыток, чтобы сгенерировать» эти якобы «крайне аномальные результаты» путем «нацеливания и использования ошибки», которую OpenAI теперь «обязуется устранить».

Вопреки утверждениям в жалобе, ChatGPT никоим образом не заменяет подписку на The New York Times. В реальном мире люди не используют ChatGPT или любой другой продукт OpenAI для этой цели. И не могли бы. Конечно, никто не может использовать ChatGPT для того, чтобы по собственному желанию получать статьи в Times.

— утверждает OpenAI в ходатайстве, которое имеет целью отклонить большинство претензий The Times.

OpenAI утверждает, что суд должен отклонить иски о прямом нарушении авторских прав, нарушении авторских прав по содействию, нарушении Закона об авторском праве в цифровую эпоху и незаконном присвоении, все из которых она называет «юридически несостоятельными».

Если ходатайство OpenAI будет удовлетворено, то, скорее всего, останутся лишь иски о размывании торговой марки. Но если The Times выиграет, что это вполне возможно — OpenAI может быть вынуждена удалить ChatGPT и начать всё сначала, передаёт ArsTechnica..

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