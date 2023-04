YouTube удалил трек со сгенерированным ИИ голосом Эминема – после жалобы Universal Music на нарушение авторских прав

Блогер использовал ChatGPT для написания рэпа о котах и еще один ИИ-инструмент, чтобы сгенерировать голос Эминема. В настоящее время трек удален из YouTube из-за жалобы о нарушении авторских прав, которую прислал большой звукозаписывающий лейбл.

ИИ-технологии синтеза голоса становятся все более популярными, и многие энтузиасты прибегают к их использованию при создании музыкальных треков. Недавно одна американская группа с помощью ИИ-инструмента добавила в свою песню голос репера Jay-Z, а ютуб-блогер Grandayy создал пародийный трек о котах, в котором звучит искусственный голос Эминема.

Сейчас один из способов обуздать искусственный интеллект – это закон об авторском праве. Его действие отлично проиллюстрировано в ситуации, когда крупный звукозаписывающий лейбл Universal Music Publishing Group пожаловался на трек Grandayy с голосом Эминема, после чего его удалили из YouTube.

Universal Music Group just decided to copyright strike my AI Eminem Cat Rap video. Usually they just claim and monetize videos like this but they really wanted AI Eminem to be taken down for some reason. pic.twitter.com/2ky4AYOf8U

— Dr Grandayy (@grandayy) April 2, 2023