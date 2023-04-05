YouTube удалил трек со сгенерированным ИИ голосом Эминема – после жалобы Universal Music на нарушение авторских прав

Блогер использовал ChatGPT для написания рэпа о котах и еще один ИИ-инструмент, чтобы сгенерировать голос Эминема. В настоящее время трек удален из YouTube из-за жалобы о нарушении авторских прав, которую прислал большой звукозаписывающий лейбл.

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ИИ-технологии синтеза голоса становятся все более популярными, и многие энтузиасты прибегают к их использованию при создании музыкальных треков. Недавно одна американская группа с помощью ИИ-инструмента добавила в свою песню голос репера Jay-Z, а ютуб-блогер Grandayy создал пародийный трек о котах, в котором звучит искусственный голос Эминема.

Сейчас один из способов обуздать искусственный интеллект – это закон об авторском праве. Его действие отлично проиллюстрировано в ситуации, когда крупный звукозаписывающий лейбл Universal Music Publishing Group пожаловался на трек Grandayy с голосом Эминема, после чего его удалили из YouTube.

Universal Music Group just decided to copyright strike my AI Eminem Cat Rap video. Usually they just claim and monetize videos like this but they really wanted AI Eminem to be taken down for some reason. pic.twitter.com/2ky4AYOf8U — Dr Grandayy (@grandayy) April 2, 2023

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Ведущий Last Week Tonight Джон Оливер продемонстрировал видео с треком в своем шоу в прошлом месяце в специальном разделе, посвященном теме ИИ.

«Считаю, что это была экстремальная реакция, особенно учитывая тот факт, что они не просто заблокировали видео, но и направили заявление об удалении согласно Закону о защите авторских прав в цифровую эпоху, из-за чего мой канал на YouTube получил предупреждение», — сказал Grandayy.

Блогер говорит, что законы по ИИ «все еще неоднозначны», поэтому трудно сказать с юридической точки зрения «имеет ли право платформа вообще блокировать такой контент»

«Несмотря на это, я все еще не считаю правильным удалять мое видео и выносить моему каналу предупреждения, учитывая, что видео было сатирической пародией и было четко обозначено как контент, созданный искусственным интеллектом (как в названии, так и в видео)», – добавил Grandayy.

Действительно, для авторов в YouTube жалобы относительно авторских прав серьезны: получение трех предупреждений приводит к полной блокировке канала и удалению всех видео. В основном претензии подаются с помощью системы Content ID, которая не блокирует видео, а перенаправляет доход от рекламы владельцу авторских прав, а не пользователю, загрузившему ролик.

Закон об авторском праве позволяет создавать пародийные произведения, если они являются трансформационными (наряду с несколькими другими факторами). А рэп о котах, кажется, полностью имитирует голос и стиль Эминема.

До сих пор неясно, может ли ваш собственный голос быть защищенным авторским правом. Уже подано несколько громких исков о праве собственности на голоса, сгенерированные ИИ. Например, актриса дубляжа подала в суд на TikTok из-за использования ее сгенерированного ИИ голоса в приложении, но сейчас иск урегулирован.

Некоторые исследователи искусственного интеллекта считают, что закон об авторском праве – это путь вперед в дискуссии между энтузиастами искусства, созданного искусственным интеллектом и художниками. Большинство наборов данных ИИ, которые используют ChatGPT и генератор изображений Midjourney, собираются из интернета и не учитывают авторские права. В прошлом году Ассоциация индустрии звукозаписи Америки заявила, что ИИ представляет угрозу правам артистов.

Grandayy, в основном создающий мемы-видео на YouTube, сказал, что считает это признаком того, что создание пародий, сгенерированных ИИ, стало рискованным.

«С одной стороны, я полностью понимаю, если владельцы авторских прав хотят защитить свое искусство и удалить видео. Но мой ролик и многие другие — это лишь очевидные веселые трансформационные пародии, которые не наносят вреда оригинальному искусству — или наоборот даже приносят пользу», – говорит блоггер.

Источник: Vice