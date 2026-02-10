"Встретил прекрасную женщину": долгожданный инди-хит All Living Things отложили, потому что разработчик влюбился

Инди-игра All Living Things попала в центр внимания из-за необычной причины задержки — ее разработчик влюбился. После почти года тишины автор проекта под ником Saint Vulture рассказал, почему проект исчез с радаров.





All Living Things — инди-игра, которая отличается среди новинок покадровой анимацией, ручной стилистикой и загадочной атмосферой, создающей ощущение живой сказки. Проект связан с образом философского камня и напрямую вдохновляется алхимическим манускриптом XV века — Свитки Рипли.





«Разработка игр идет медленно. Я встретил прекрасную женщину», — объяснил разработчик в X (Twitter).

Геймплей построен на поэтических загадках, меняющихся анимированных сценах и 12 головоломках в стиле средневековых манускриптов. Такая комбинация собрала вокруг All Living Things поклонников небольших проектов. Но почти год об игре не было никаких новостей. Уже после упоминания о «прекрасной женщине» разработчик Saint Vulture пошутил.

«Жесткая правда геймдева: я первый прыгаю с лодки, если услышу пение сирен», — написал он.

Аудитория отреагировала спокойно: «Понятно. Надеюсь, вы наслаждаетесь каждый день». Некоторые добавили, что разочарованы такими решениями, но не могут обвинить его. Сообщество X (Twitter) решило, что он не плохиш и причина его задержки является «наиболее законной, которую когда-либо видели в видеоигровой индустрии«.

Сейчас All Living Things можно добавить в список желаний в Steam. Однако пока разработчик занимается собственной жизнью и наслаждается любовью не стоит ожидать инди-релиз в ближайшее время.

Источник: Games Radar