Вторая жизнь Tesla: украинцы разбирают электромобили для создания зарядных станций

Развязанная россией война привела к захвату или разрушению значительной части генерирующих мощностей Украины. До российского вторжения Украина могла производить около 55 ГВт электроэнергии. Сейчас эта мощность упала ниже 20 ГВт. Как следствие, в украинской энергосистеме образовался дефицит электроэнергии, что привело к длительным плановым отключениям.

Это создало большой спрос на зарядные станции, генераторы и другие возможные системы резервного питания. В том числе украинцы начали разбирать старые разбитые электромобили, чтобы использовать их аккумуляторы для питания домов и малого бизнеса.

30-летний Александр Бенца годами покупал разбитые Tesla на страховых аукционах в США и ввозил их в Украину, где его механики восстанавливали и перепродавали автомобили. Теперь они наоборот, разбирают авто для извлечения аккумуляторов, а остатки деталей направляют на ремонт других авто. Оказалось, что электрики способны выполнить опасную работу по разделению работоспособных батарей Tesla на несколько аккумуляторных систем — самодельных зарядных станций.

«Старая Tesla, включая стоимость доставки, будет стоить почти $10000. И вы можете превратить ее в 12 батарей, а также продавать детали», — сказал Александр Бенца.

Он назвал свою компанию «Украинские автономные системы» (Ukrainian Autonomous Systems). Она предлагает аккумуляторные системы емкостью 5 кВтч. Для обычной киевской квартиры этого достаточно примерно для 10 часов работы при типичном использовании освещения и домашнего электрооборудования. Если экономить, то может хватить и на 2 суток.

Ежемесячно в мастерскую на разборку заезжает минимум одна машина. Часть изготовленных таким способом батарей Александр продает армии без наценки, но большинство его клиентов — гражданские. За последние 2 месяца спрос вырос от почти нулевого до заоблачного, и Бенца ожидает, что спрос еще будет расти с приближением зимы.

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Источник: Financial Times