Новости Технологии 13.01.2026 comment views icon

Прогресс наглядно: эмулятор Apple Macintosh 68K работает на копеечном чипе интернета вещей

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Прогрес наочно: емулятор Apple Macintosh 68K працює на копійчаному чипі інтернету речей

С середины 1980-х годов вычислительная мощность компьютеров возросла многократно. Эмулятор Apple Mac OS 8.1 с Macintosh 68K теперь работает на процессоре для бытовой техники.

Разработчик amcchord портировал популярный эмулятор Apple Mac Basilisk II на 5″ планшет для интернета вещей M5Stack Tab5 стоимостью $60, который работает на однокристальном чипе ESP32-P4. Это не первая эмуляция Mac 68K на микроконтроллерах, но, как отмечает Hackaday, произошел значительный шаг вперед в производительности. Конкретнее, использованный RISC-процессор способен обеспечивать вычисления на уровне Mac 68040 с OS 8.1.

Порт Basilisk II ESP32-P4 / M5Stack Tab5 привлекателен для любителей эмуляции Mac, поскольку это довольно универсальная платформа. Сенсорный экран делает планшет почти универсальным устройством, к которому через USB также можно подключить клавиатуру или мышь. Компьютеры Apple Mac первого десятилетия известны классическим видом моноблока с небольшим 9″ монохромным экраном 512×342 пикселей. Для сравнения, IPS-дисплей Tab5 имеет разрешение 640×360 и 8-битный цвет, изображение воспроизводится с масштабированием до 1280×720.

Процессор ESP32 соответствует уровню производительности Motorola 68040 с FPU (68881). Tom`s Hardware отмечает, что фактически он способен работать на уровне профессионального Mac середины 1990-х. Однако эта реализация ограничена максимумом 16 МБ памяти и использует половину от имеющихся в устройстве 32 МБ. Этого достаточно для MacOS вплоть до версии 8.1, но производительность, в частности, скорость обновления данных, будет ограничена. Чип работает на частоте 400 МГц, эмулятор использует одно его ядро для видео и ввода/вывода, а второе — для интерпретатора 68040 и других низкоуровневых системных функций.

Для хранения и обмена данными на планшете можно использовать образы накопителей или и компакт-дисков, сохраненные на SD-карте. Кроме ОС и установленных программ, на карте памяти хранятся файлы загрузочного ROM.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Меню "Выполнить" Windows 11 меняется впервые за 30 лет
Apple разрабатывает iMac OLED, — источники среди поставщиков
"Блокнот" Windows 11 получает таблицы
Владельцы 500 млн ПК не хотят обновляться до Windows 11, а еще 500 млн не могут, — руководитель Dell
Не баг, а фича: Apple намеренно удалила ночной режим в iPhone 17 Pro
Microsoft тестирует "Проводник" Windows 11 с меньшим потреблением памяти и облегченным поиском
Windows 11 проиграла всем: тест быстродействия шести ОС Microsoft
Давний организатор Apple WWDC потерял техники на $30 000 из-за блокировки Apple ID
Windows 1.0 исполнилось 40 лет: от графической оболочки DOS до агентного недоразумения
Неожиданная компактность: макет Apple iPhone Fold сравнили с iPhone 17 Pro Max и Oppo Find N5 на видео
Странный баг в iOS 26 заставляет фото с Android "краснеть" при отправке на iPhone
Apple отыгралась после поражения в деле Epic Games — суд разрешил брать "честную" комиссию со сторонних платежей
Теперь точно емейзинг: давний баг с "тремя огнями смерти" в Apple AirPods Max можно исправить холодильником
MacBook Pro M5 выжил после наезда автомобиля: лишь несколько царапин
Apple ввела штрафы для ритейлеров из Индии, которые поставляют iPhone по "серым" каналам в рф
Обновление Windows 11 отправило "в кому" Dev Kit на Snapdragon X Elite ARM64
Провал Siri и Intelligence: Apple отправляет на пенсию главу подразделения ИИ
Антирекорд для Apple: на iOS 26 перешли лишь 15% владельцев iPhone
Обновление Windows 11 за ноябрь: включено новое меню "Пуск", много изменений и исправлений
Разработчик "Диспетчера задач": Windows 11 должна "пережить момент XP SP2, больше никакого ИИ"
Apple снова лидер рынка смартфонов: компания обогнала Samsung в 2025 году
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить