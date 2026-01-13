Прогресс наглядно: эмулятор Apple Macintosh 68K работает на копеечном чипе интернета вещей

С середины 1980-х годов вычислительная мощность компьютеров возросла многократно. Эмулятор Apple Mac OS 8.1 с Macintosh 68K теперь работает на процессоре для бытовой техники.

Разработчик amcchord портировал популярный эмулятор Apple Mac Basilisk II на 5″ планшет для интернета вещей M5Stack Tab5 стоимостью $60, который работает на однокристальном чипе ESP32-P4. Это не первая эмуляция Mac 68K на микроконтроллерах, но, как отмечает Hackaday, произошел значительный шаг вперед в производительности. Конкретнее, использованный RISC-процессор способен обеспечивать вычисления на уровне Mac 68040 с OS 8.1.

Порт Basilisk II ESP32-P4 / M5Stack Tab5 привлекателен для любителей эмуляции Mac, поскольку это довольно универсальная платформа. Сенсорный экран делает планшет почти универсальным устройством, к которому через USB также можно подключить клавиатуру или мышь. Компьютеры Apple Mac первого десятилетия известны классическим видом моноблока с небольшим 9″ монохромным экраном 512×342 пикселей. Для сравнения, IPS-дисплей Tab5 имеет разрешение 640×360 и 8-битный цвет, изображение воспроизводится с масштабированием до 1280×720.

Процессор ESP32 соответствует уровню производительности Motorola 68040 с FPU (68881). Tom`s Hardware отмечает, что фактически он способен работать на уровне профессионального Mac середины 1990-х. Однако эта реализация ограничена максимумом 16 МБ памяти и использует половину от имеющихся в устройстве 32 МБ. Этого достаточно для MacOS вплоть до версии 8.1, но производительность, в частности, скорость обновления данных, будет ограничена. Чип работает на частоте 400 МГц, эмулятор использует одно его ядро для видео и ввода/вывода, а второе — для интерпретатора 68040 и других низкоуровневых системных функций.

Для хранения и обмена данными на планшете можно использовать образы накопителей или и компакт-дисков, сохраненные на SD-карте. Кроме ОС и установленных программ, на карте памяти хранятся файлы загрузочного ROM.