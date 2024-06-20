Ребекка Фергюсон говорит, что сериал «Укрытие» / Silo может получить аж 4 сезона, а второй содержит «темные и безумные» эпизоды

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Звезда сериала «Укрытие» (Silo) от Apple TV+ Ребекка Фергюсон рассказала о своих впечатлениях от предстоящего второго сезона. Также актриса раскрыла, что запланировано четыре сезона, и что она знает, чем все закончится.

Фергюсон достаточно уверенно чувствует себя как исполнительница главной роли и одновременно исполнительный продюсер:

«Меня не волнуют последствия того, что я высказываюсь, говорю ли я «нет» или выступаю вперед», — говорит она.

События первого сезона «Укрытие», основанного на трилогии романов писателя Хью Гоуи, происходят в пределах общины, которая живет внутри гигантского бункера под землей, окутанного тайнами. Поверхности якобы не пригодна для проживания, но Джульетта, которую играет Фергюсон, начинает во всем сомневаться.

Изначально Ребекка Фергюсон отклонила предложенный сценарий из-за занятости, однако на этом все не завершилось:

«Они вернулись и сказали: «Что тебе не понравилось?» и я сказала: «Ну это и это», а потом они вернулись и изменили это. Весь сценарий ожил для меня, а затем Грэм Йост предложил мне быть исполнительным продюсером. И это не шутка, я … загуглила: «Какая разница между исполнительным продюсером и продюсером?», — вспоминает Фергюсон.

Курс English For Tech: Speaking&Listening від Enlgish4IT. Після курсу ви зможете найкраще презентувати свої досягнення, обговорювати проекти та вирішувати повсякденні завдання англійською мовою. Отримайте знижку 10% за промокодом TCENG. Дізнатись про курс

Ребекка говорит, что приложила много работы, чтобы подготовиться к первому сезону сериала. Она описала его как «как Индиана Джонс под землей», но актриса творчески отнеслась к созданию образа Джульетты.

«Я хотела не ходить так, как всегда. Я подумала, что произойдет, если я стану полностью интровертом? А что, если ей некомфортно с людьми и средой? … Это весело!», — именно это было воплощено в Джульетте, она казалась одеревеневшей и чувствовала дискомфорт во время разговоров с другими.

«Второй сезон темный. Это сумасшедший захватывающий сезон. Он огромный», — говорит актриса.

Ребекка Фергюсон очень хочет довести «Укрытие» до конца. Пока сериал продлен только до 2 сезона, съемки которого завершились в начале этого года (дата выхода пока неизвестна). Но Фергюсон рассказывает, что она имеет контракт на четыре сезона и надеется закончить историю, и знает, чем это все закончится.

Курс English For Tech: Speaking&Listening від Enlgish4IT. Після курсу ви зможете найкраще презентувати свої досягнення, обговорювати проекти та вирішувати повсякденні завдання англійською мовою. Отримайте знижку 10% за промокодом TCENG. Дізнатись про курс

Источник: Wired

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.