Второй тест парашютной системы миссии ExoMars закончился неудачно, до запуска осталось менее года





Совместная миссия европейского и российского космических агентств по доставке марсохода на Марс столкнулась с очередной неудачей. Европейское космическое агентство (ESA) подтвердило, что парашюты для спускаемого аппарата ExoMars не прошли второе испытание, которое проводилось на прошлой неделе. Аналогичное испытание, проведенное ещё в мае с теми же парашютами, также закончилось неудачно. Учёные наблюдали повреждения купола парашюта в обоих случаях.

Принимая во внимание, что парашюты будут опускать марсоход ExoMars на саму Красную планету, такая проблема является критической для успеха миссии.

«Вызывает разочарование то, что меры предосторожности при проектировании, введенные после отклонений от нормы во время последнего теста, не помогли нам успешно пройти второй тест», — заявил Франсуа Спото, руководитель группы миссии ExoMars в ESA.

Он добавил, что команда миссии работает над выяснением причин сбоя в работе парашютной системы, и остается лишь надеяться, что она сможет завершить все работы до запуска миссии, запланированного на следующий год. Агентство планирует провести ещё одно высотное испытание до конца текущего года.

Отметим, на окончательную подготовку и тестирование миссии ExoMars 2020 осталось уже меньше года. Для её успешного выполнения существует сравнительно небольшое окно, когда можно совершить запуск — с 25 июля по 13 августа 2020 года. В этот же период Китай и США также запустят на Марс свои собственные роверы. У каждого из трех космических кораблей будет своя отдельная миссия. Ровер Европы и России, известный как Rosalind Franklin, имеет особенно важную миссию. Перед ним будет поставлена ​​задача исследовать Оксис Планум Марса (бывший источник воды), на предмет признаков жизни на планете.

Чтобы избежать очередной неудачной посадки, ESA будет проводить регулярные дискуссии по обмену мнениями и идеями между экспертами из своего агентства и NASA. Также в сентябре будут проводиться консультации с группой экспертов по использованию парашютов. Команда также рассматривает возможность проведения тестов дополнительных моделей парашюта и наземных симуляций.

«Добраться до Марса и, в частности, приземлиться на Марс очень сложно», — говорится в заявлении Спото. «Мы стремимся запустить систему, которая будет способна безопасно доставлять нашу полезную нагрузку на поверхность Марса, чтобы выполнить свою уникальную научную миссию».

Источник: Engadget