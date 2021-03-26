Вы неправильно считаете: Tesla утверждает, запас хода её электромобилей соответствует результатам EPA, если учитывать запас буфера





Недавно авторитетное издание Edmunds провело независимое сравнение запаса хода нескольких электромобилей в реальных условиях, чтобы сравнить их с оценками EPA. Результаты этого сравнения показали, что, по сравнению с другими автопроизводителями, Tesla использует в своей рекламе завышенные показатели оценочного диапазона EPA. Иными словами, в реальных условиях эксплуатации электромобили Tesla с трудом дотягивают до паспортных данных пробега, указанных по методике EPA. В то же время у других производителей наблюдалось превышение реального пробега над паспортными показателями.

Теперь же Tesla прокомментировала эту ситуацию. Она обратилась к Edmunds с пояснениями и утверждает, что в независимом тестировании были некоторые несоответствия с тестами EPA. В частности, Tesla утверждает, что при оценке запаса хода нужно учитывать, в том числе, и «буфер». Речь о том, что даже после того, как на дисплее электромобиля отображается нулевой запас хода, фактически в батарее ещё остаётся некоторый запас энергии (буфер безопасности), который позволяет преодолеть небольшое расстояние. В рамках тестирования Edmunds фиксировались показатели запаса хода при достижении нулевой отметки запаса на дисплее. В то же время в тестах EPA оценивается полный запас хода – вплоть до остановки в результате полного исчерпания энергии в батарее. И, по словам Tesla, её электромобили обеспечивают больший резервный запас хода после достижения нулевой отметки, чем автомобили конкурентов. Потому, если учитывать весь запас хода, то реальные показатели буду близки к данным EPA.

После этих претензий в Edmunds повторили тестирование с использованием методики EPA – до полной остановки. В повторном тестировании принимали участие три модели Tesla и два электромобиля других производителей. Этот тест проводился на постоянной скорости 65 миль в час, а также проводился тест с циклом, близким к циклу тестирования EPA.

Действительно оказалось, что после отображения на дисплее нулевого запаса хода все автомобили ещё были способны преодолеть некоторое расстояние. При этом у моделей Tesla запас хода буфера оказался большим, чем у конкурентов. Вместе с тем, с учётом дополнительного пробега только два из трёх протестированных автомобиля Tesla смогли достичь показателей пробега, указанного в тестах EPA. Инженеры Tesla отметили, что «буфер не может каждый раз определяться точным числом, он будет меняться в зависимости от внешних условий, профиля движения и т. д.».

В целом, в Edmunds согласны с тем, что две модели Tesla могут соответствовать оценкам EPA – но только при определённых обстоятельствах и при поездке за пределами нулевой отметки с использованием запаса буфера. В Edmunds также признают, на тесты дальности пробега могут влиять многие внешние факторы.

Источник: electrek