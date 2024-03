Видеокартам NVIDIA GeForce RTX 50 приписывают память GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с и 512-битной шиной

Инсайдер Kopite7kimi поделился некоторыми новыми подробностями о будущих видеокартах NVIDIA серии GeForce RTX 50. Ранее он утверждал, что флагман этой линейки получит 512-битную шину памяти, однако спустя несколько месяцев эта информация была опровергнута в пользу сведений о 384-битной шине. Теперь Kopite7kimi снова рассказывает о 512-битном варианте, не углубляясь в детали. Вероятно, NVIDIA рассматривает разные варианты спецификации памяти, что и вызывает появление разной информации от инсайдеров.

I think my persistence is correct.

— kopite7kimi (@kopite7kimi) March 11, 2024