Видеокартам NVIDIA GeForce RTX 50 приписывают память GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с и 512-битной шиной

Инсайдер Kopite7kimi поделился некоторыми новыми подробностями о будущих видеокартах NVIDIA серии GeForce RTX 50. Ранее он утверждал, что флагман этой линейки получит 512-битную шину памяти, однако спустя несколько месяцев эта информация была опровергнута в пользу сведений о 384-битной шине. Теперь Kopite7kimi снова рассказывает о 512-битном варианте, не углубляясь в детали. Вероятно, NVIDIA рассматривает разные варианты спецификации памяти, что и вызывает появление разной информации от инсайдеров.

I think my persistence is correct. — kopite7kimi (@kopite7kimi) March 11, 2024

Что еще важнее, Kopite7kimi утверждает, что новая серия GeForce RTX 50 будет использовать память GDDR7 с пропускной способностью 28 Гбит/с, что значительно опережает возможности GDDR6X. При этом у NVIDIA все еще останется много возможностей для будущих обновлений, поскольку память GDDR7 способна достигать скорости более 32 Гбит/с.

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Модули GDDR7 объемом 3 ГБ, скорее всего, не будут использоваться в первой волне линейки RTX 50. Однако известно, что они находятся в разработке и должны быть представлены в следующем году. Следовательно, NVIDIA сможет выпустить видеокарты среднего и начального уровня, для которых откроются возможности создания новых вариантов объема памяти.

Даже если NVIDIA будет придерживаться существующей ширины шины памяти на своих игровых видеокартах нового поколения, это все равно приведет к значительно более высокой пропускной способности благодаря более быстрой памяти GDDR7. Однако, если NVIDIA все же применит 512-битный вариант, это будет означать, что новый GPU будет поддерживать даже больший объем памяти и обеспечивать почти на 80% более высокую пропускную способность, чем AD102.

В публикации также упоминается, что графический процессор GB203 может быть половиной от GB202. В то же время не подтверждается (и не отрицается), что GPU GB202 использует пакет из нескольких чиплетов. Текущий флагман AD102 может похвастаться на 80% большим количеством ядер по сравнению с AD103. Это подняло графические процессоры RTX 4090(D) на совершенно другой уровень производительности. Если NVIDIA применит подобный подход к серии Blackwell, мы снова можем стать свидетелями значительного разрыва производительности между моделями RTX 5090 и 5080, особенно учитывая циркулирующие слухи о 512-битной шине памяти.

Источник: videocardz

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