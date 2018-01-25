Вышла тестовая версия ОС Apple iOS 11.3. Обновление принесет возможность управления функцией замедления и новые смайлики Animoji
Вчера компания Apple опубликовала первую бета-версию обновления операционной системы iOS 11.3. Финальная версия ПО должна выйти весной для iPhone 5s и новее, всех моделей iPad Air и iPad Pro, iPad 5-го поколения, iPad mini 2 и новее, а также iPod touch 6-го поколения.
Главное нововведение – обещанная на прошлой неделе возможность отключить функцию замедления процессора при устаревании аккумулятора, которая впервые появилась в iOS 10.2.1. Также в iOS 11.3 появится возможность отслеживания состояния батареи, которая должна помочь пользователям в принятии решения касательно необходимости активации замедления.
Пользователям iPhone X обновление iOS 11.3 в числе прочего добавит четыре новых смайлика Animoji в виде льва, медведя, дракона или черепа, доведя общее число персонажей до 16 штук.
К слову, актриса Эмилия Кларк, известная большинству ролью Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», уже протестировала новый Animoji с драконом.
So. A lovely man named Sam came round the other day. Sam’s second name seemed to be ‘Apple’ funny I thought, till I saw that Sam had brought me a gift. THIS ANAMOJI! ITS A DRAGON! WE CAN ALL BE TALKING DRAGONS! oh the joys. The freaky weird face recognising joys of modern technology. I do hope Sam Apple comes round again with more treats. I’m seeing a older brother Animoji in our future…? The pranks alone would be enough to render my job as little sister done. #doitasadragon #apple #animoji #newyearwhodis #🐲 #dragonfacethatswho @apple
Вместе с выходом iOS 11.3 официально будет запущена функция Business Chat, которая позволит пользователям общаться с разными брендами прямо из Сообщений. Разработчики акцентируют внимание на том, что Business Chat не раскрывает компаниям контактные данные пользователя и дает возможность завершить чат в любой момент.
Платформа дополненной реальности Apple ARKit тоже обновится – до версии 1.5. ARKit теперь может распознавать и размещать виртуальные объекты на вертикальных поверхностях, например, стенах и дверях. Кроме того, в обновлении улучшена работа с горизонтальными поверхностями сложных форм, например, круглыми столами. Теперь такие объекты должны распознаваться лучше.
Приложение «Здоровье» получит новую функцию Health Records для синхронизации данных, собранных больницами и клиниками. Теперь пользователи смогут в любой момент просматривать сведения о своём здоровье из различных источников.
Из других изменений в iOS 11.3 можно отметить возможность просматривать клипы в Apple Music, новые разделы в новостном приложении Apple News и технология Advanced Mobile Location (AML) для автоматической передачи данных о местонахождении пользователя при вызове экстренных служб.
В Apple делают оговорку, что список изменений не окончателен и до выхода финальной версии обновления iOS 11.3 еще может измениться.
Источник: Apple