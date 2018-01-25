Вышла тестовая версия ОС Apple iOS 11.3. Обновление принесет возможность управления функцией замедления и новые смайлики Animoji

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Вчера компания Apple опубликовала первую бета-версию обновления операционной системы iOS 11.3. Финальная версия ПО должна выйти весной для iPhone 5s и новее, всех моделей iPad Air и iPad Pro, iPad 5-го поколения, iPad mini 2 и новее, а также iPod touch 6-го поколения.

Главное нововведение – обещанная на прошлой неделе возможность отключить функцию замедления процессора при устаревании аккумулятора, которая впервые появилась в iOS 10.2.1. Также в iOS 11.3 появится возможность отслеживания состояния батареи, которая должна помочь пользователям в принятии решения касательно необходимости активации замедления.

Пользователям iPhone X обновление iOS 11.3 в числе прочего добавит четыре новых смайлика Animoji в виде льва, медведя, дракона или черепа, доведя общее число персонажей до 16 штук.

К слову, актриса Эмилия Кларк, известная большинству ролью Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», уже протестировала новый Animoji с драконом.

Вместе с выходом iOS 11.3 официально будет запущена функция Business Chat, которая позволит пользователям общаться с разными брендами прямо из Сообщений. Разработчики акцентируют внимание на том, что Business Chat не раскрывает компаниям контактные данные пользователя и дает возможность завершить чат в любой момент.

Платформа дополненной реальности Apple ARKit тоже обновится – до версии 1.5. ARKit теперь может распознавать и размещать виртуальные объекты на вертикальных поверхностях, например, стенах и дверях. Кроме того, в обновлении улучшена работа с горизонтальными поверхностями сложных форм, например, круглыми столами. Теперь такие объекты должны распознаваться лучше.

Приложение «Здоровье» получит новую функцию Health Records для синхронизации данных, собранных больницами и клиниками. Теперь пользователи смогут в любой момент просматривать сведения о своём здоровье из различных источников.

Из других изменений в iOS 11.3 можно отметить возможность просматривать клипы в Apple Music, новые разделы в новостном приложении Apple News и технология Advanced Mobile Location (AML) для автоматической передачи данных о местонахождении пользователя при вызове экстренных служб.

В Apple делают оговорку, что список изменений не окончателен и до выхода финальной версии обновления iOS 11.3 еще может измениться.

Источник: Apple