В iOS появится возможность отключения автоматического замедления iPhone при износе аккумулятора

Apple продолжает делать все, чтобы общественность как можно быстрее забыла ситуацию с намеренным замедлением iPhone. Ранее производитель почти втрое снизил стоимость замены аккумулятора (с $79 до $29) и пообещал обновление, которое позволит узнать состояние аккумулятора. Но внимание регуляторов различных стран от проблемы это не отвело, а новые иски продолжали сыпаться. И вот сейчас компания пошла на еще один шаг, призванный сгладить ситуацию.

Глава Apple Тим Кук пообещал то, что изначально обсуждалась пользователями – в новой версии iOS добавят переключатель, который позволит отключать автоматическое замедление iPhone из-за устаревшей батареи. Об этом глава компании рассказал в недавнем интервью ABC News.

Тим Кук еще раз извинился и подчеркнул, что компания пошла на этот шаг с замедлением iPhone с изношенными батареями с одной целью – предотвратить возникновение нежелательных перезагрузок. Он также отметил, что Apple стоило быть более открытой с пользователями.

Версия iOS для разработчиков с вышеупомянутыми возможностями отслеживания состояния батареи и отключения автоматического замедления выйдет уже в этом месяце. Затем спустя какое-то время обновление получат все пользователи iOS. Спасет ли этот шаг компанию от уже поданных исков – едва ли, но, возможно, это оградит компанию от новых разбирательств или хотя бы сократит их количество.

Очевидно, что всего этого можно было бы избежать, если бы производитель изначально предусмотрел эти возможности. Так или иначе, а встроенная возможность отслеживания состояния батареи и замедления процессора во избежание перезагрузок – полезный механизм и, возможно, производителям моделей c Android стоит взять это на заметку.

Источник: Engadget