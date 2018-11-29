Выставка CeBIT 2019 отменена, а её темы объединены с выставкой Hannover Messe

Компания Deutsche Messe заявила, что она упорядочивает портфель своих мероприятий и интегрирует отраслевые темы выставки CEBIT в промышленную выставку-ярмарку HANNOVER MESSE. Вместе с тем, некоторые дополнительные темы CEBIT будут трансформированы в специализированные мероприятия для лиц, принимающих решения в отраслях вертикальной специализации. Таким образом, отдельная выставка CEBIT 2019 отменена.

Такую реорганизацию в Deutsche Messe объясняют снижением интереса к такому формату выставок как со стороны участников, так и со стороны посетителей. Отмечается, что существенно сократились объёмы резервирования площадей для грядущей выставки CEBIT 2019. Многие традиционные основные участники выставки обратили свои взоры на события, специфические для их отраслей. Так что на протяжении последних лет снижается интерес не только к CEBIT, но и к другим горизонтальным торговым выставкам. В дальнейшем темы CEBIT, которые имеют отношение к производству, энергетике и логистике, будут представлены в рамках выставки HANNOVER MESSE. При этом в Deutsche Messe продолжают изучать цифровой рынок, чтобы определить, какие оставшиеся темы CEBIT выделить в новые мероприятия.

Напомним, о том, что выставка CEBIT исчерпала себя в привычном формате, мы писали ещё в 2017 году. Предыдущая выставка CEBIT в 2018 году уже имела ряд отличий. Её концепция совмещала выставку, конференцию и фестиваль. Но, судя по всему, такой подход тоже оказался не слишком эффективным. Deutsche Messe заявляет о снижении количества посетителей выставки и постоянном уменьшении резервирования выставочных площадей самими участниками.

Добавим, 27 ноября Оливер Фрезе, член правления Deutsche Messe, ответственный за выставку CEBIT, попросил исполнительный комитет наблюдательного совета компании освободить его от своих обязанностей с 31 декабря 2018 года. Комитет удовлетворил его просьбу.

Компания Deutsche Messe не ожидает прямого эффекта от проведения объединения выставок CEBIT и HANNOVER MESSE. Ранее компания уже скорректировала роль CEBIT в экономическом вкладе в портфель событий. При этом Deutsche Messe продолжит использовать бренд CEBIT во время проведения зарубежных мероприятий.

Источник: techpowerup