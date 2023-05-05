Вышел ASUS ROG Zephyrus G14 — игровой ноутбук с экраном Mini LED и CPU AMD Zen 4. От $1430

Компания Asus выпустила обновлённый игровой ноутбук ROG Zephyrus G14 модельного ряда 2023 года. Эта новинка получила 14-дюймовый Mini LED дисплей с 504 зонами, процессор AMD на базе архитектуры Zen 4 и поддержку технологии Nvidia Advanced Optimus.

Курс Управління командою в бізнесі Щоби бути лідером, треба думати, як лідер Хочу на курс

Цена базовой версии Asus ROG Zephyrus G14 составляет $1429,99. Она включает процессор Ryzen 7 7735HS, 16 ГБ оперативной памяти DDR5, твердотельный накопитель ёмкостью 512 ГБ и дискретную видеокарту Nvidia RTX 4050. При цене $1599,99 уже можно рассчитывать на процессор Ryzen 9 7940HS (топовая версия для этой модели) и видеокарту RTX 4060. Если ориентироваться на конфигурацию с видеокартой RTX 4070 и увеличенным количеством памяти, следует готовить для покупки $1849,99.

Скоро в продажу поступит конвертируемый ноутбук Asus ROG Flow X13. В данном случае применяется 13,4-дюймовый дисплей AsusNebula с разрешением QHD и частотой обновления до 165 Гц. Устройство оснащено процессором AMD Ryzen 9 7940HS, оперативной памятью объёмом 16 или 32 ГБ, накопителем ёмкостью 512 ГБ или 1 ТБ. Доступны версии с GPU AMD Radeon 780M или NVIDIA GeForce RTX 4070. Заявлена поддержка технологии Advanced Optimus у увеличенная батарея по сравнению с предыдущей моделью. Цена Asus ROG Flow X13 пока не называется.

В качестве дополнения к Flow X13 можно приобрести внешнюю видеокарту XG Mobile, которая включает GPU RTX 4090 с TPG 150 Вт. Это устройство уже получило ценник – $1999,99.

Источник: The Verge