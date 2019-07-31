Вышел Chrome 76 с полной блокировкой Flash по умолчанию, улучшениями в работе режимов Incognito и Dark Mode

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Компания Google выпустила очередную версию своего браузера Chrome 76. Этот релиз получил несколько новых функций.

Несмотря на то, что проигрыватель Adobe Flash будет работать как минимум до 2020 года, в Chrome 76 предпринимается попытка почти полностью заблокировать его использование. Теперь не только по умолчанию блокируются отдельные элементы Flash, но и вся технология Flash отключена по умолчанию.

Ещё одним заметным нововведением стало блокирование обнаружения режима Incognito со стороны сайтов. Ранее сайты могли определять, используется ли для их просмотра данные режим. Теперь такая возможность заблокирована, и это может стать проблемой для некоторых издателей, которые предоставляют доступ к своему контенту на условиях подписки после некоторого тестового периода использования.

Кроме того, некоторые улучшения затронули и работу тёмного режима Dark Mode в Chrome 76. Теперь сайты смогут выявлять, активирован ли тёмный режим в настройках браузера, и если это так, то для пользователей будет отображаться тёмная версия дизайна сайта (если такая имеется).

Источник: The Verge