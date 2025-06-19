Вышел ноутбук ASUS ProArt P16 — рабочая станция с NVIDIA RTX 5070

ASUS продолжает радовать тех, кто работает с видео, графикой, 3D или просто любит, чтобы у ноутбука было больше мощности, чем у некоторых настольных ПК. На этот раз компания представила обновлённую версию ProArt P16 (H7606) для людей творческих профессий. Это устройство получило видеокарты серии NVIDIA GeForce RTX 50 и процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 с интегрированным ИИ-модулем (XDNA NPU) производительностью 50 TOPS.

Характеристики ASUS ProArt P16 (H7606)

Новый ноутбук ASUS ProArt P16 (H7606) имеет 16-дюймовый OLED дисплей с разрешением 3840х2400 пикселей и пиковой яркостью 500 нит. Экран поддерживает сенсорное управление, работу со стилусом и охватывает 100% цветовой гаммы DCI-P3.

За производительность отвечает 12-ядерный процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 с частотой до 5,1 ГГц. Его дополняют 32 или 64 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель емкостью 2 ТБ. Еще здесь есть дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 с 8 ГБ памяти. Совокупный показатель TDP системы составляет 125 Вт.

Батарея емкостью 90 Втч обеспечивает до 17,4 часа локального воспроизведения видео Full HD. Устройство также имеет веб-камеру с инфракрасным модулем, беспроводные модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, слот для карт SD, разъем 3,5 мм для наушников. Все это разместилось в алюминиевом корпусе толщиной 1,5 см и весом чуть более 1,8 кг.

Искусственный интеллект для творчества

ProArt P16 — один из первых ноутбуков нового поколения Copilot+ PC, то есть с полноценной локальной ИИ-обработкой прямо на устройстве. Это позволяет работать с креативными задачами даже без интернета, быстро и без лишних облаков. Для этого предназначены эксклюзивные программные инструменты:

StoryCube — интеллектуальный менеджер видео и фото, который сам размещает сцены, помогает с монтажом и сортирует файлы. То есть вы просто творите, а не копаетесь в папках.

MuseTree — инструмент для быстрого создания графики с помощью локального ИИ.

Дополнительно покупатели получат подписки 6 месяцев CapCut PRO (доступ к премиальным инструментам видеомонтажа) и 3 месяца Adobe Creative Suite.

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Цена

Обновленный ProArt P16 (H7606) уже доступен по цене от $2499,99. Конфигурация с флагманской GeForce RTX 5090 появится в продаже в 4 квартале 2025 года, ее цена пока не называется.

Источник: techpowerup