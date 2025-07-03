Вышел складной Honor Magic V5 за $1250 — смартфон стал тоньше, а батарея больше

Honor официально представила Magic V5 — новую версию своего складного флагмана, который стал еще тоньше, изящнее и производительнее. Несмотря на то, что компания пропустила модель с индексом V4, она полностью компенсировала это обновлением по всем ключевым параметрам.

Внешне Magic V5 почти не отличается от предшественник, но корпус теперь имеет более плоские грани для более удобного держания в руке. В сложенном виде смартфон имеет толщину всего 8,8 мм (9,2 мм у предшественника), а в развернутом — всего 4,1-4,2 мм (4,35 у предшественника) в зависимости от цвета. Вес составляет 217 или 222 грамма. Белый вариант (Ivory White) более тонкий и легкий, тогда как черный, золотистый и коричневый (Black, Dawn Gold, Reddish Brown) — немного толще и тяжелее.

Складной смартфон Honor Magic V5 получил два LTPO OLED-дисплея с адаптивной частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит. Внешний экран имеет диагональ 6,43 дюйма и разрешение 2376×1060 пикселей. Внутренний — 7,95 дюйма при разрешении 2352×2172 пикселя. Внешний дисплей покрыт защитным стеклом Honor NanoCrystal Shield, а внутренний — фирменным слоем Super Armored Inner Screen.

За производительность системы отвечает флагманский процессор Snapdragon 8 Elite. Пару ему составляют 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти. Емкость встроенного хранилища доступна в версиях 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Слот для карт памяти отсутствует. Существенным апгрейдом стала батарея. В китайской версии ее емкость выросла на 12% — до 6100 мА-ч (в международной — до 5820 мА-ч). Технологии быстрой зарядки не претерпели изменений. Смартфон поддерживает мощность проводной зарядки 66 Вт и беспроводной — 50 Вт.

Honor сделала серьезный шаг в направлении защиты устройства. Если предыдущая модель имела защиту от воды только по стандарту IPX8, то Magic V5 соответствует стандартам IP58 и IP59, то есть получил дополнительную пылезащищенность и повышенный уровень водостойкости.

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Основная камера получила несколько улучшений. Главный 50-мегапиксельный модуль имеет OIS и объектив со светосилой f/1.6. Новый сверхширокоугольный модуль также имеет сенсор на 50 МП (ранее было 40 МП). Телефото модуль с фокусным расстоянием 70 мм также получил новый сенсор. Теперь доступно 64 МП вместо 50 МП, а диагональ сенсора составляет 1/2,0 дюйма вместо 1/2,51. Фронтальные камеры с сенсорами по 20 МП и объективами f/2.2 установлены на обоих дисплеях.

Новый складной смартфон Honor Magic V5 поступит в продажу в трех конфигурациях. Китайские цены на эти модели следующие:

12 ГБ + 256 ГБ — $1255/€1070;

16 ГБ + 512 ГБ — $1400/€1186;

16 ГБ + 1 ТБ — $1535/€1300.

Источник: gsmarena