Unreal Engine 5.4, Marvel 1943: Rise of Hydra и мобильный EGS. Что показала Epic Games на GDC

Вечером 20 марта Epic Games провела ежегодный State of Unreal в рамках конференции разработчиков GDC 2024 — во время часовой презентации показали трейлер Marvel 1943: Rise of Hydra на UE5 и анонсировали запуск мобильного цифрового магазина на iOS и Android в 2024 году. Мы собрали самые интересные анонсы и новости.

Unreal Engine 5.4. Что нового

Unreal Engine 5.4 Preview 1 уже доступен в лаунчере Epic Games, репозитории GitHub и для Linux. Полноценный релиз состоится в конце апреля. Обновление UE 5.4 отличается рядом улучшений производительности рендеринга, включая основные обновления технологии Nanite, например Nanite Tessellation для большей визуальной точности без увеличения мешей на диске.

Анимация в UE 5.4 тоже вышла на принципиально новый уровень — появилась поддержка технологии анимирования персонажей Motion Matching, которая использует машинное обучение для создания плавных переходов между движениями и требует для этого в десятки раз меньше памяти, чем обычный Motion Matching. Эта технология используется в Fortnite на всех платформах с момента запуска Chapter 5, а позже в этом году Epic опубликует бесплатный (обучающий) набор из более 500 ААА-анимаций, созданных на основе высококачественных данных захвата движения.

Multi-Process Cook получил ряд оптимизаций, благодаря которым стал работать втрое быстрее, компилируя значительно меньше шейдеров в редакторе. Не забыли разработчики и о саунд-дизайнерах — новый инструмент профилирования Audio Insights предложит больше возможностей для создания и тонкой отладки аудио.

Procedural Content Generation Framework (PCG) — набор инструментов процедурной генерации контента в Unreal Engine — тоже получил ряд улучшений. Также Epic решила выпустить плагин PCG Biome для процедурно генерируемой воды, рек, озер и болот.

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Капитан Америка vs Черная Пантера. Первый трейлер 1943: Rise of Hydra на UE 5.4

Презентация стартовала с довольно неожиданного анонса — первого взгляда на 1943: Rise of Hydra, новой игры Marvel на UE5 (точнее, Unreal Engine версии 5.4) о Чёрной Пантере и Капитане Америке в сеттинге Второй мировой войны. Это экшн с акцентом на сюжет, которым занимается Эми Хенниг (сценаристка и креативный директор первых трех частей Uncharted) и основанная ею студия Skydance New Media. В разработке студии также находится новая игра во франшизе Star Wars. Обе — часть растущего портфолио высокобюджетных игр Disney, которая ранее привлекла таких именитых разработчиков, как Insomniac, Quantic Dream, Ubisoft, Bethesda, Respawn, Arkane и других, чтобы возродить игровое направление.

По мере разворачивания сюжета игроки будут переключаться между четырьмя центральными персонажами: молодым Стивом Роджерсом (он же Капитан Америка), Аззури Мудрым (дедушка Т’Чаллы и Черная Пантера времен Второй мировой войны), Габриэлем Джонсом (американский солдат и члена спецподразделения Howling Commandos) и Нанали (шпионки из Ваканды, которую отправили в оккупированный Париж).

Дебютный трейлер раскрывает некоторые подробности сюжеты и содержит кадры геймплея, записанные на движке — выглядит довольно неплохо, как настоящий некстген. Marvel 1943: Rise of Hydra выйдет в 2025 году, но точного списка платформ пока нет.

Мобильный цифровой магазин Epic

Epic еще раз подтвердила планы по запуску Epic Games Store на iOS и Android до конца 2024 года. Полноценный анонс мобильного EGS со всеми деталями состоится позже, а концепт-арт демонстрирует уже знакомый интерфейс Epic Games Store. Только мобильный. Разработчики будут получать в нем 88% от продаж, как и в версии для ПК, тогда как комиссия Epic составит 12%.

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В Epic Games подчеркивают, что их Epic Games Store станет первым в мире игровым мультиплатформенным магазином, который будет работать на ПК, Mac, iOS и Android. Остается вспомнить цифры из недавнего отчета: в 2023 году количество пользователей EGS на ПК превысила 270 млн (+40 млн), а с учетом кроссплатформенных учетных записей Epic —804 млн.

MetaHumans + Unreal Editor для Fortnite

Прошлогодняя презентация Epic Games на GDC, среди прочего, запомнилась анонсом мощного редактора Unreal Editor для Fortnite (UEFN). Сейчас для него анонсировали ряд новых функций. Во-первых, MetaHumans — нашумевший инструмент, который позволяет создавать реалистичные модели людей с помощью iPhone — теперь доступен в UEFN. Можно импортировать в UEFN любых персонажей, созданных с помощью MetaHuman Creator и MetaHuman Animator, а далее делать из них NPC в собственных играх.

Среди других улучшений, которые планируют внедрить до конца 2024 года — элементы для создания уровней в стиле Fall Guys (май), возможность делать перспективу от первого лица, которой очень не хватает, а также «физическую песочницу геймплея», которая включает «возможность использовать физически смоделированных персонажей в UEFN и Creative и имитировать любые статические меши».

Все это — часть амбициозного плана Epic превратить Fortnite в Roblox платформу для игр, где значительную часть будут составлять игры, созданные пользователями. По словам Epic, с 2023 года было опубликовано более 80 000 островов, созданных с помощью UEFN, которые присоединились к таким крупным официальным релизам, как Lego Fortnite и Fortnite Festival.

Fortnite + мини-игры в стиле LEGO

И чтобы дважды не вставать, продолжая тему новых возможностей редактора Fortnite, Epic продолжает расширять сотрудничество с LEGO. Новый уровень предусматривает возможность создания пользователями Fortnite мини-игр в стиле LEGO — шаблоны и все необходимые инструменты уже доступны как в Fortnite Creative, так и в UEFN.

Как и все другие игры, созданные пользователями в Fortnite, игры LEGO включают лицензионные выплаты в дополнение к другим условиям, и ограничения здесь несколько жестче, чем с типичными островами Fortnite Creative. Так, для США должно быть соответствие рейтингу ESRB E10+ (от 10 лет и старше), а для Европы — PEGI 7 (от 7 лет и старше).

Building all new islands, limited only by your imagination. Create your own LEGO® Island with LEGO Elements and Island Templates in UEFN and Creative — starting now! pic.twitter.com/KJif56WKa7 — Fortnite Creators (@FNCreate) March 20, 2024

За последнее время библиотека игр LEGO в Fortnite пополнилась несколькими заметными релизами: в декабре вышел «выживалка» Lego Fortnite в стиле Minecraft, а за ним в феврале еще две игры — многопользовательская Lego Raft Survival и полоса препятствий Lego Obby Fun. Свежее дополнение — еще три игры Lego, которые появятся в Fortnite: Prop Hunt, Battle Arena и Cat Island Adventure.

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