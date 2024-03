Unreal Engine 5.4, Marvel 1943: Rise of Hydra и мобильный EGS. Что показала Epic Games на GDC

Вечером 20 марта Epic Games провела ежегодный State of Unreal в рамках конференции разработчиков GDC 2024 — во время часовой презентации показали трейлер Marvel 1943: Rise of Hydra на UE5 и анонсировали запуск мобильного цифрового магазина на iOS и Android в 2024 году. Мы собрали самые интересные анонсы и новости.

Unreal Engine 5.4 Preview 1 уже доступен в лаунчере Epic Games, репозитории GitHub и для Linux. Полноценный релиз состоится в конце апреля. Обновление UE 5.4 отличается рядом улучшений производительности рендеринга, включая основные обновления технологии Nanite, например Nanite Tessellation для большей визуальной точности без увеличения мешей на диске.

Анимация в UE 5.4 тоже вышла на принципиально новый уровень — появилась поддержка технологии анимирования персонажей Motion Matching, которая использует машинное обучение для создания плавных переходов между движениями и требует для этого в десятки раз меньше памяти, чем обычный Motion Matching. Эта технология используется в Fortnite на всех платформах с момента запуска Chapter 5, а позже в этом году Epic опубликует бесплатный (обучающий) набор из более 500 ААА-анимаций, созданных на основе высококачественных данных захвата движения.

Multi-Process Cook получил ряд оптимизаций, благодаря которым стал работать втрое быстрее, компилируя значительно меньше шейдеров в редакторе. Не забыли разработчики и о саунд-дизайнерах — новый инструмент профилирования Audio Insights предложит больше возможностей для создания и тонкой отладки аудио.

Procedural Content Generation Framework (PCG) — набор инструментов процедурной генерации контента в Unreal Engine — тоже получил ряд улучшений. Также Epic решила выпустить плагин PCG Biome для процедурно генерируемой воды, рек, озер и болот.

Презентация стартовала с довольно неожиданного анонса — первого взгляда на 1943: Rise of Hydra, новой игры Marvel на UE5 (точнее, Unreal Engine версии 5.4) о Чёрной Пантере и Капитане Америке в сеттинге Второй мировой войны. Это экшн с акцентом на сюжет, которым занимается Эми Хенниг (сценаристка и креативный директор первых трех частей Uncharted) и основанная ею студия Skydance New Media. В разработке студии также находится новая игра во франшизе Star Wars. Обе — часть растущего портфолио высокобюджетных игр Disney, которая ранее привлекла таких именитых разработчиков, как Insomniac, Quantic Dream, Ubisoft, Bethesda, Respawn, Arkane и других, чтобы возродить игровое направление.

По мере разворачивания сюжета игроки будут переключаться между четырьмя центральными персонажами: молодым Стивом Роджерсом (он же Капитан Америка), Аззури Мудрым (дедушка Т’Чаллы и Черная Пантера времен Второй мировой войны), Габриэлем Джонсом (американский солдат и члена спецподразделения Howling Commandos) и Нанали (шпионки из Ваканды, которую отправили в оккупированный Париж).

Дебютный трейлер раскрывает некоторые подробности сюжеты и содержит кадры геймплея, записанные на движке — выглядит довольно неплохо, как настоящий некстген. Marvel 1943: Rise of Hydra выйдет в 2025 году, но точного списка платформ пока нет.

Epic еще раз подтвердила планы по запуску Epic Games Store на iOS и Android до конца 2024 года. Полноценный анонс мобильного EGS со всеми деталями состоится позже, а концепт-арт демонстрирует уже знакомый интерфейс Epic Games Store. Только мобильный. Разработчики будут получать в нем 88% от продаж, как и в версии для ПК, тогда как комиссия Epic составит 12%.

В Epic Games подчеркивают, что их Epic Games Store станет первым в мире игровым мультиплатформенным магазином, который будет работать на ПК, Mac, iOS и Android. Остается вспомнить цифры из недавнего отчета: в 2023 году количество пользователей EGS на ПК превысила 270 млн (+40 млн), а с учетом кроссплатформенных учетных записей Epic —804 млн.

Прошлогодняя презентация Epic Games на GDC, среди прочего, запомнилась анонсом мощного редактора Unreal Editor для Fortnite (UEFN). Сейчас для него анонсировали ряд новых функций. Во-первых, MetaHumans — нашумевший инструмент, который позволяет создавать реалистичные модели людей с помощью iPhone — теперь доступен в UEFN. Можно импортировать в UEFN любых персонажей, созданных с помощью MetaHuman Creator и MetaHuman Animator, а далее делать из них NPC в собственных играх.

Среди других улучшений, которые планируют внедрить до конца 2024 года — элементы для создания уровней в стиле Fall Guys (май), возможность делать перспективу от первого лица, которой очень не хватает, а также «физическую песочницу геймплея», которая включает «возможность использовать физически смоделированных персонажей в UEFN и Creative и имитировать любые статические меши».

Все это — часть амбициозного плана Epic превратить Fortnite в Roblox платформу для игр, где значительную часть будут составлять игры, созданные пользователями. По словам Epic, с 2023 года было опубликовано более 80 000 островов, созданных с помощью UEFN, которые присоединились к таким крупным официальным релизам, как Lego Fortnite и Fortnite Festival.

И чтобы дважды не вставать, продолжая тему новых возможностей редактора Fortnite, Epic продолжает расширять сотрудничество с LEGO. Новый уровень предусматривает возможность создания пользователями Fortnite мини-игр в стиле LEGO — шаблоны и все необходимые инструменты уже доступны как в Fortnite Creative, так и в UEFN.

Как и все другие игры, созданные пользователями в Fortnite, игры LEGO включают лицензионные выплаты в дополнение к другим условиям, и ограничения здесь несколько жестче, чем с типичными островами Fortnite Creative. Так, для США должно быть соответствие рейтингу ESRB E10+ (от 10 лет и старше), а для Европы — PEGI 7 (от 7 лет и старше).

