Вышел Xiaomi RedmiBook 14 Ryzen 2025: ноутбук с алюминиевым корпусом, 16 ГБ ОЗУ и ценой от $458

Xiaomi продолжает активно расширять линейку своих ноутбуков. Компания выпустила новую модель RedmiBook 14 Ryzen 2025, которая дополняет версию Redmi Book 14 2025, вышедшую в начале года с процессорами Intel. Новинка, как видно из названия, использует чипы AMD Ryzen. Это компактный, производительный и, что самое важное, доступный ноутбук, который может стать отличным вариантом для учебы, работы или даже легкого гейминга.

Характеристики Xiaomi RedmiBook 14 Ryzen 2025

Новый ноутбук Xiaomi RedmiBook 14 Ryzen 2025 получил 14-дюймовый дисплей с разрешением 1920×1200 пикселей, частотой обновления 60 Гц и полным покрытием цветового пространства sRGB (100%). Устройство доступно в двух конфигурациях: с процессорами Ryzen 5 7535H (6 ядер, 12 потоков, базовая частота 3,3 ГГц, буст до 4,55 ГГц) и Ryzen 7 7735H (8 ядер, 16 потоков, базовая частота 3,2 ГГц, буст до 4,75 ГГц). Обе версии оснащены 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и SSD емкостью 512 ГБ. Также предусмотрено место для еще одного накопителя формата M.2.

Для охлаждения используется две тепловые трубки толщиной 8 мм и два вентилятора, что должно гарантировать стабильную производительность под нагрузкой. Аккумулятор имеет емкость 56 Вт-ч и заряжается через адаптер USB-C мощностью 68 Вт. Батарея обеспечивает до 17,8 часа автономной работы в режиме просмотра видео. Толщина корпуса Xiaomi RedmiBook 14 Ryzen 2025 составляет всего 15,9 мм, вес — 1,35 кг. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, а петли — из металла, обработанного на станке с ЧПУ. Устройство имеет модуль Wi-Fi 6 с двумя антеннами. Портов хватит на все базовые потребности:

два USB-C 3.2 Gen 2,

один USB-A 3.2 Gen 1,

один USB-A 2.0,

HDMI 2.1 TMDS (поддержка 4K@60 Гц),

стандартный 3,5-мм аудиоразъем.

Ноутбук работает под управлением Windows 11 Home.

Цены

Новинка уже поступила в продажу в Китае. Цена Xiaomi RedmiBook 14 Ryzen 2025 с процессором Ryzen 5 7535H составляет $458. Версия с чипом Ryzen 7 7735H оценивается в $513. Информация о начале международных продаж пока отсутствует.

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Источник: gizmochina