Вышла бета-версия Harmony OS 2.0, её можно установить на некоторые смартфоны Huawei





Компания Huawei провела мероприятие, приуроченное к официальному Harmony OS 2.0 для разработчиков приложений. Китайский технологический гигант запустил бета-версию ОС для разработчиков.

Как отмечает Huawei, Harmony OS 2.0 – это полнофункциональная распределённая операционная система для эпохи интернета вещей. Компания надеется работать совместно с партнёрами и разработчиками над созданием супертерминального опыта для эпохи интернета вещей. Вместе с тем, Huawei представила концепцию дизайна Harmony OS 2.0. Эта система обеспечивает инновационный супертерминальный опыт и предлагает распределенный фреймворк приложений. Универсальная платформа DevEco Studio 2.0 включает в себя значительные изменения и улучшения. В этой системе разработчики имеют доступ к мобильным симуляторам, а также к личному общению с техническими экспертами Huawei HarmonyOS. ОС включает более 15 тыс. API и поддерживает разработку приложений для смартфонов, планшетов, носимых устройств, автомобильных систем, устройств с большими дисплеями и прочих систем.

Бета-версия Harmony OS 2.0 может устанавливаться на смартфоны Huawei P40, P40 Pro, Mate 30, Mate 30 Pro и MatePad Pro. Она предлагает поддержку обновлений по воздуху и возможность установки Android-приложений. Таким образом, на этих устройствах на смену связке Android + интерфейс EMUI от Huawei приходит новая комбинация Harmony OS 2.0 + EMUI. Чтобы принять участие в бета-тесте, нужно зарегистрироваться по следующему адресу (сайт на китайском языке).