Вышла новая версия мобильного браузера Opera для Android с крупным редизайном и поддержкой биткойна





Разработчики мобильного браузера Opera для Android выпустили новую версию с поддержкой биткойна и крупным редизайном с кодовым именем Squircles.

По словам разработчиков, новая версия дизайна выходит за пределы парадигмы светлого и темного фонов и создает более красочный интерфейс с десятью цветовыми сочетаниями, плоским дизайном и более плавными формами. Изменения в браузере позволяют получить максимальную семантическую нагрузку, сокращая анимацию переходов и быстрее предоставляя пользователю конечную цель. Новый интерфейс Opera построен вокруг сокращения отвлекающих факторов: в нем больше нет резкой геометрии, которая уступила место концепции фокуса на переходы.

В свое время Opera была первым браузером, интегрировавшим крипто-кошелек, что обеспечивает легкий доступ к Web 3, формирующейся децентрализованной веб-сети завтрашнего дня. Теперь браузер добавил поддержку биткойна и TRON, позволяя впервые в истории проводить платежи и транзакции с биткойном прямо внутри браузера без установки каких-либо расширений.

С сегодняшним релизом Opera открывает свой крипто-кошелек к самому популярному в мире блокчейну, делая возможным посылать и принимать биткойны прямо в браузере, так же как изображение или файл с музыкой. Это значит, что теперь каждый пользователь может не только посылать биткойн и Ethereum другому человеку, но также использовать их на других сайтах для оплаты товаров и услуг. Браузер также теперь работает с TRX и быстрорастущей экосистемой децентрализованных приложений TRON DApps, доступ к которым теперь можно получить прямо в Opera.

В переработанную секцию «Оформление» Opera добавила множество цветовых опций, предоставив пользователю возможность настраивать браузер под свои вкус и настроение: теперь они могут выбрать, каким цветом будут выделяться элементы интерфейса — синим, красным, серым, зеленым или лиловым. Цветовые темы могут совпадать с темным или светлым режимами системы Android или же установлены отдельно. Это значит, что Opera предоставляет пользователям пять цветовых опций, все из которых могут появиться в светлом или темном режимах.

Opera также продолжает предоставлять интегрированный новостной сервис, знакомящий пользователя с интересующими его новостями. Данный сервис может быть настроен по теме и языку. В рамках проведенного редизайна новости теперь также отображаются в более лаконичном формате. Пользователи могут активировать ночной режим для чтения новостей в темное время суток без напряжения глаз.

Источник: Opera