Вышла первая превью-версия движка Unreal Engine 5 с улучшенной трассировкой лучей и поддержкой больших миров

Epic выпустила предварительную версию игрового движка Unreal Engine 5. Сборка доступна из лаунчера Epic Games и на GitHub.

Возможности нового движка уже можно оценить в Fortnite и технической демке The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience.

Epic также работает над выпуском окончательной версии, в которой тестируют будущие функции. Помимо уже существующих инструментов, таких как Nanite, Lumen, One File Per Actor, World Partition и MetaSounds, в предварительной версии появилось несколько новых инструментов анимации, базовая поддержка больших мировых координат и многое другое.

В предварительной версии появился переработанный редактор Unreal Editor, улучшена производительность, расширен набор инструментов для редактирования геометрии, улучшена трассировка пути и многое другое.

Epic Games также рассказала об основных инструментах, которые доступны разработчикам.

Nanite — новая виртуализированная система геометрии UE5, которая позволяет создавать игры и миры с огромным количеством геометрических деталей. В превью внесли улучшение стабильности, качества, производительности и инструментов.

— новая виртуализированная система геометрии UE5, которая позволяет создавать игры и миры с огромным количеством геометрических деталей. В превью внесли улучшение стабильности, качества, производительности и инструментов. Lumen — полностью динамическая система глобального освещения и отражений UE5, разработанная для консолей следующего поколения. В новом выпуске появилась полная поддержка аппаратной трассировки лучей, улучшено качество Final Gather, которое особенно заметно на листве, Translucency Final Gather, улучшающий качество глобального освещения полупрозрачности. Появились поддержка ландшафта, виртуальные карты теней.

— полностью динамическая система глобального освещения и отражений UE5, разработанная для консолей следующего поколения. В новом выпуске появилась полная поддержка аппаратной трассировки лучей, улучшено качество Final Gather, которое особенно заметно на листве, Translucency Final Gather, улучшающий качество глобального освещения полупрозрачности. Появились поддержка ландшафта, виртуальные карты теней. Обновленный Path Tracer представляет собой физически точный режим прогрессивного рендеринга с ускорением DXR, который не требует дополнительной настройки и позволяет создавать изображения с качеством автономного рендеринга прямо из Unreal Engine. В том числе появилась поддержка примитивов волос и модели шейдера глаз.

представляет собой физически точный режим прогрессивного рендеринга с ускорением DXR, который не требует дополнительной настройки и позволяет создавать изображения с качеством автономного рендеринга прямо из Unreal Engine. В том числе появилась поддержка примитивов волос и модели шейдера глаз. World Partition — решение для потоковой передачи на расстоянии, что упрощает процесс создания большого мира, изменяя способ управления и потоковой передачи уровней, автоматически разделяя мир на сетку и транслируя необходимые ячейки. В превью добавили поддержку ландшафта, секвенсора, новые формы источника потоковой передачи и поддержку VT в миникарте.

— решение для потоковой передачи на расстоянии, что упрощает процесс создания большого мира, изменяя способ управления и потоковой передачи уровней, автоматически разделяя мир на сетку и транслируя необходимые ячейки. В превью добавили поддержку ландшафта, секвенсора, новые формы источника потоковой передачи и поддержку VT в миникарте. Система One File Per Actor позволяет нескольким членам команды одновременно работать на одном уровне, сохраняя данные для экземпляров во внешних файлах.

позволяет нескольким членам команды одновременно работать на одном уровне, сохраняя данные для экземпляров во внешних файлах. Координаты большого мира ( LWC ) – новинка для Unreal Engine 5. В этой версии заложена основа для создания массивных миров без необходимости перебазирования или других ухищрений, добавив начальную поддержку больших мировых координат (LWC).

) – новинка для Unreal Engine 5. В этой версии заложена основа для создания массивных миров без необходимости перебазирования или других ухищрений, добавив начальную поддержку больших мировых координат (LWC). Control Rig позволяет создавать собственные элементы управления на импортированной скелетной сетке; используя их, вы можете создавать новые анимации или изменять существующие в Unreal Editor. В Control Rig добавили сопоставление расстояний и изменение позы (Pose Warping) для игрового персонажа. Pose Warping динамически регулирует позу анимации, чтобы лучше соответствовать движению игрового персонажа. Также добавлены шаблоны анимационных чертежей и появились две новые функции для более эффективной анимации скелетных персонажей в Unreal Editor.

позволяет создавать собственные элементы управления на импортированной скелетной сетке; используя их, вы можете создавать новые анимации или изменять существующие в Unreal Editor. В Control Rig добавили сопоставление расстояний и изменение позы (Pose Warping) для игрового персонажа. Pose Warping динамически регулирует позу анимации, чтобы лучше соответствовать движению игрового персонажа. Также добавлены шаблоны анимационных чертежей и появились две новые функции для более эффективной анимации скелетных персонажей в Unreal Editor. Большое внимание уделено MetaSounds, предоставляя разработчикам полный контроль над генерацией графиков DSP для источников звука.

Разработчики предупреждают, что предварительные выпуски по-прежнему могут быть нестабильны.

Среди подтвержденных игр, которые получат движок Unreal Engine 5, будут S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, ArcheAge II, Black Myth: Wukong, мобильная MMO Game of Thrones от Netmarble, Senua’s Saga: Hellblade II и другие.