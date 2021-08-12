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S.T.A.L.K.E.R. 2 создается на движке Unreal Engine 5

S.T.A.L.K.E.R. 2 создается на движке Unreal Engine 5

S.T.A.L.K.E.R. 2 создается на движке Unreal Engine 5


Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 сообщили, что игра разрабатывается на новейшем движке Unreal Engine 5, а в подтверждение опубликовали скриншот из редактора.

Предыдущие части культовой серии RPG-шутеров  S.T.A.L.K.E.R. использовали движок XRay собственной разработки GSC Game World. В сентябре на движок UE 5 перейдет Fortnite, так что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl имеет все шансы стать второй крупной игрой на UE 5 после «королевской битвы» Epic Games.

Ранее стало известно, что дисковые копии S.T.A.L.K.E.R. 2 будет выпускать немецкий издатель Koch Media, который ранее сотрудничал с GSC Game World и занимался распространением S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky через внутреннее подразделение Deep Silver.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выйдет 28 апреля 2022 года.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выходит 28 апреля 2022 года — геймплейный трейлер [Обновлено: системные требования и детали предзаказа]

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