S.T.A.L.K.E.R. 2 создается на движке Unreal Engine 5

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 сообщили, что игра разрабатывается на новейшем движке Unreal Engine 5, а в подтверждение опубликовали скриншот из редактора.

