Выставка Gamescom 2021 снова пройдёт в полностью цифровом формате, из-за ограничений пришлось отказаться от «гибридного» подхода





Ранее в этом году, когда казалось, что активная вакцинация позволит взять под контроль пандемию COVID-19, организаторы Gamescom объявили о намерении провести выставку в «гибридном» формате. Предусматривалось, что выставка Gamescom 2021 будет включать как онлайн-презентации, так и допуск ограниченного количества посетителей. Но теперь организаторы изменили свои предыдущие планы и объявили, что мероприятие вернётся к полностью цифровому формату.

Пересмотреть планы относительно очного участия на выставке пришлось не столько из-за фанатов, как из-за издателей. Нет уверенности в том, что некоторые из них смогут присутствовать на мероприятии. Это связано с возвращением запретов и ограничений во многих частях мира. Таким образом, выставка Gamescom 2021 пройдёт в конце августа (с 25 по 29 число) в полностью цифровом формате. Оставшееся время организаторы будут активно использовать для подготовки. Открытием выставки должно стать шоу Gamescom: Opening Night Live with с Джеффом Кейли.

Также организаторы Gamescom заявляют, что надеются опробовать свой гибридный подход к проведению выставки в следующем году.

Источник: wccftech