Выставку Computex 2020 окончательно отменили из-за пандемии коронавируса, её заменит серия онлайн-мероприятий

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В этом году многие отраслевые выставки и мероприятия были отменены из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Теперь этот перечень отменённых событий пополнился очередной жертвой пандемии – выставкой Computex 2020.

Организации Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) и Taipei Computer Association (TCA) приняли решение полностью отказаться от проведения выставки Computex 2020. Первоначально мероприятие должно было проводиться в период времени с 2 по 6 июня, но потом его перенесли на 28 сентября. Теперь же, в связи с ростом количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией, организаторы решили не подвергать опасности здоровье участников и посетителей и не собирать тысячи людей в одном месте. Вместо одной традиционной выставки решено провести серию онлайн-мероприятий:

#COMPUTEXOnlineTalks – Руководители Intel, NVIDIA, Qualcomm, Supermicro, Delta Electronics, BenQ Business Solutions Alliance рассказали о последних технологических тенденциях в области искусственного интеллекта и 5G и обсудили технологии будущего на первом в истории виртуальном мероприятии Computex. Более 400 тыс. зрителей посмотрели прямую трансляцию этого мероприятия 2 июня.

COMPUTEX Online Sourcing Meetings – 30 крупнейших покупателей из 14 стран провели онлайн-встречу 3 июня и воспользовались новыми предложениями для бизнеса от тайваньских поставщиков

#InnoVEXOnlineDemo – 29 июня стартапы представят свои новые продукты и технологии на канале Taiwan Trade Show в YouTube.

COMPUTEX Online 2D Exhibition – 28 сентября будет запущена новая онлайн-платформа для демонстрации и продвижения товаров и сервисов участников.

Организаторы надеются, что в следующем году они смогут приветствовать участников на традиционной выставке Computex 2021.

Источник: neowin