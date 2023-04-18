WB анонсировала многопользовательскую игру Harry Potter: Quidditch Champions после успеха Hogwarts Legacy, чьи продажи на 256% превзошли ожидания

Warner Bros. сообщила о работе над новой игрой под названием Harry Potter: Quidditch Champions. Это соревновательная многопользовательская игра, основанная на вымышленном виде спорта, популяризированном романами о Гарри Поттере.

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Пока что сайт игры не предоставляет достаточных сведений о новом проекте. Он лишь содержит длинный FAQ, предлагает зарегистрироваться в качестве тестировщика. В FAQ не сказано, когда и на каких платформах выйдет Harry Potter: Quidditch Champions. Известно лишь, что игра находится в разработке уже «несколько лет». Основным разработчиком является Unbroken Studios. Заинтересованные пользователи могут зарегистрироваться для участия в бета-тесте, запланированном на 21-22 апреля.

Отметим, сейчас наблюдается бум популярности мира Гарри Поттера. Недавно вышедшая игра Hogwarts Legacy продемонстрировала высокий интерес со стороны публики. Её продажи на старте оказались на 256% выше, чем планировалось на этапе её создания. Кроме того, стриминговый сервис Max намерен запустить 10-летний сериал, подробно раскрывающий сюжет книг о Гарри Поттере.

Добавим, действие игры Hogwarts Legacy происходит за сотни лет до событий книг о Гарри Поттере, и не включает в себя квиддич. Вполне возможно, что события Harry Potter: Quidditch Champions происходят в ту же эпоху и являются своеобразным дополнением к Hogwarts Legacy.

Источник: The Verge