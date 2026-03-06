ИИ в кино станет больше: Netflix покупает кинокомпанию Бена Аффлека InterPositive

Netflix сообщила, что покупает InterPositive — технологическую ИИ-кинокомпанию, основанную в 2022 году актером Беном Аффлеком. Приобретение согласуется с подходом Netflix к использованию генеративного ИИ в кинопроизводстве.





Компания уже применяла генеративный ИИ для спецэффектов в некоторых оригинальных проектах и уверяла инвесторов, что она «очень хорошо позиционирована для эффективного использования постоянного развития ИИ». Бен Аффлек заявил в сообщении, что начал думать о том, как ИИ повлияет на будущее кино, еще в 2022 году. Он сказал, что хотел «сохранить то, что делает человеческое повествование человеческим, а именно суждение», и стремился «защитить силу человеческого творчества».

«Интенсивные исследования и разработки привели нас к первой модели, обученной понимать визуальную логику и монтажную последовательность, сохраняя кинематографические правила в условиях реальных производственных вызовов, таких как отсутствующие кадры, замена фона или неправильное освещение», — написал Бен Аффлек.

InterPositive не пытается создавать ИИ-актеров или синтетические исполнения ролей. Вместо этого компания разработала модель, которая помогает производственным командам работать с материалом собственных съемок, чтобы облегчить монтаж на постпродакшене — например, исправлять проблемы с непрерывностью кадров, корректировать освещение или вносить улучшения в окружение. Бен Аффлек присоединяется к Netflix как старший советник в рамках соглашения. Финансовые условия сделки не разглашаются.

«Мы также встроили ограничения для защиты творческого замысла, чтобы инструменты были предназначены для ответственного экспериментирования, оставляя творческие решения в руках художников — и гарантируя, что преимущества этой технологии непосредственно возвращаются к истории, которую они пытаются рассказать», — добавил он.

Сделка состоялась после того, как ранее Netflix участвовала в переговорах по покупке студии Warner Bros. Discovery, но в итоге отказалась повышать ставку и вышла из торгов. Это означает, что компания проиграла конкурентную борьбу за медиаактивы, после чего сосредоточилась на технологических инвестициях — в частности на покупке InterPositive как альтернативном стратегическом шаге.





«Наш подход к ИИ всегда был сосредоточен на том, чтобы значимо служить потребностям творческого сообщества и наших пользователей. Команда InterPositive присоединяется к Netflix, потому что мы разделяем веру, что инновации должны усиливать возможности рассказчиков, а не заменять их», — сказала Элизабет Стоун, технический директор Netflix.

Предварительные переговоры с Warner Bros. Discovery были частью более широкого процесса рыночных торгов за медиаактивы, который завершился другим соглашением между Warner Bros. Discovery и партнером, предусматривающим слияние активов. В этом контексте приобретение InterPositive рассматривается как способ усилить технологическое направление Netflix, а не расширять традиционные медиаактивы. Рыночный контекст также подчеркивает, что индустрия развлечений активно экспериментирует с ИИ: другие студии, включая партнеров и конкурентов Netflix, используют генеративные технологии для постпродакшена и визуальных эффектов. В этом смысле инвестиция в InterPositive является продолжением общего тренда, а не изолированным решением.

Источник: TechCrunch