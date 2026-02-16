Western Digital распродала все запасы жестких дисков на 2026 год

Американская компания Western Digital заявила, что за первые полтора месяца уже распродала все запасы жестких дисков на 2026 год.





Гендиректор Ирвинг Тан во время отчета о прибыли за второй квартал 2026 года сказал, что большая часть объемов уже закреплена за крупнейшими клиентами компании.

«И мы также заключили LTA с двумя из них на 2027 год и одной на 2028 год. Очевидно, что эти LTA имеют сочетание объема эксабайтов и цены», — добавил гендиректор.

То есть речь идет не об одном годе. Часть производственных объемов предназначена исключительно для выполнения условий контрактов наперед еще на несколько лет. Такая тенденция лишний раз подтверждает насколько высок спрос на накопители со стороны крупных корпоративных заказчиков.

Основной доход сейчас это дата-центры и инфраструктура искусственного интеллекта. По словам вице-президента по связям с инвесторами Амбриша Шриваставы, 89% дохода компании на сегодня приносит облачный бизнес, тогда как потребительский сегмент лишь 5%. Глядя на цифры становится понятно, почему производитель отдает приоритет крупным корпоративным клиентам.





Дополнительный фактор заключается в экономике хранения данных. Жесткие диски остаются значительно выгоднее SSD для больших объемов: цены на твердотельные накопители сейчас более чем в 16 раз выше эквивалентных HDD. Из-за этого дата-центры продолжают массово закупать именно классические диски, несмотря на общую популярность SSD в потребительской электронике.

Для обычных пользователей это означает потенциальные проблемы с доступностью рынок потребительских HDD хоть и стал нишевым, но он до сих пор важен для NAS-систем и долгосрочного хранения данных. Впрочем спрос со стороны ИИ-инфраструктуры уже создает дефицит: цены на многие модели жестких дисков с сентября 2025 года выросли в среднем на 46%.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Дефицит железа в целом только усиливается. Сначала нехватка коснулась памяти и микросхем хранения, затем графических процессоров, а теперь дошла и до жестких дисков. Большинство пользователей могут не почувствовать это сразу, потому что HDD уже не является массовым продуктом. Однако рост спроса на ИИ вызывает подорожание других комплектующих.

Источник: Toms Hardware