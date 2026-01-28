Zotac бьет тревогу из-за дефицита памяти: существование производителей видеокарт под угрозой

Официальный магазин Zotac также сообщает о сокращении поставок видеокарт. Некоторые модели вообще будит какое-то время недоступны.





Сообщение Zotac информирует клиентов о приостановлении недавно запущенной программы вознаграждений 2% кэшбэка. В нем официальный поставщик видеокарт обосновывает причины такого шага ситуацией на рынке. Компания опасается, что будет нецелесообразно поддерживать стабильную цепочку поставок видеокарт, кроме RTX 30 с компонентами Samsung.

«Текущая ситуация настолько серьезна, что вызывает беспокойство относительно будущего существования производителей и дистрибьюторов видеокарт. Объявлено, что объема памяти будет недостаточно, а также что поставки видеокарт будут уменьшены. Кроме того, сообщается, что отдельные модели будут недоступны в течение некоторого времени», — говорится в заявлении Zotac Korea TagTag Mall, официального интернет-магазина бренда в Корее.

Также Zotac сообщает о «потрясающем» росте цен на компоненты NVIDIA RTX 5060 и RTX 5090 — поэтому об экономии при покупке речь не идет. Компания уверяет, что старается держать цены как можно ниже.

Как сообщает Wccftech, RTX 5060 Ti 16 ГБ перестает быть фаворитом геймеров, поскольку ее стоимость в мире пересекла отметку $700. На украинском рынке стоимость этих видеокарт на днях росла буквально на глазах. Каким бы желанным не был комфорт во время игры, по сравнению с доступными, вероятно, останутся только карты с 8 ГБ встроенной памяти.