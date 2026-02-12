Электрокары все? Заводы батарей в США переквалифицируются на аккумуляторы для ИИ-датацентров

Мировые автопроизводители и производители аккумуляторов резко меняют стратегию: вместо батарей для электромобилей они переоборудуют заводы под выпуск элементов для систем хранения энергии (ESS). Причина заключается в буме искусственного интеллекта и стремительном росте спроса на дата-центры, в то время как продажи электрокаров просели. Итак, ИИ теперь высасывает не только чипы памяти, что приводит к росту цен, а еще и аккумуляторы.





По данным аналитической компании CRU, в Северной Америке уже переоборудуют 10 заводов под выпуск элементов для систем хранения энергии. Ранее эти предприятия планировали выпускать аккумуляторы для электромобилей, но производители отменили мощности, которых хватило бы для батарей примерно для 2 млн электрокаров. Из десяти площадок семь будут работать преимущественно на рынок систем накопления энергии.

ESS — это комплексы со стеллажами батарейных модулей, работу которых контролирует специальное программное обеспечение. Такие системы помогают национальным электросетям, а также домам, предприятиям и заводам компенсировать нестабильность генерации от ветра и солнца.

Один из примеров — завод в Кентукки, который Ford ранее готовила для выпуска электромобильных батарей. Теперь компания модифицирует его в ответ на «растущий спрос клиентов на поставку систем хранения энергии внутри страны с ограниченным количеством квалифицированных поставщиков».





Руководитель подразделения батарей General Motors Курт Келти в интервью Financial Times заявил, что компания рассматривает возможность собственного производства аккумуляторов для систем хранения энергии. Stellantis вместе с корейским партнером Samsung SDI уже переоборудуют производственные линии на совместном заводе в Индиане под выпуск ESS-элементов. В итоге все три крупных автопроизводителя Детройта могут стать поставщиками для Big Tech-компаний, которые строят дата-центры для ИИ.

Для центров обработки данных непрерывное питание критически важно, ведь любые перебои или скачки напряжения грозят остановкой серверов. На фоне активного строительства дата-центров в США это открывает для автопроизводителей и производителей батарей новые источники дохода.

Tesla уже активно работает в этом сегменте. Компания использует элементы различных поставщиков, в том числе CATL и LG, в своих системах Megapack і Powerwall. По итогам года выручка от направления генерации и хранения электроэнергии выросла на 27% — до $12,8 млрд. Для сравнения: в 2021 году этот показатель составлял $2,8 млрд. В то же время доходы от продажи электромобилей снизились на 9% — до $64 млрд.

Дополнительным фактором стало изменение политики в США. После того как администрация Трампа сократила налоговые льготы, введенные в рамках Inflation Reduction Act при президентстве Байдена, а также взяла курс на ослабление норм по выбросам и стандартов чистого воздуха, государственная поддержка электромобилей ослабла. Это ускорило переход производителей в сегмент ESS.

