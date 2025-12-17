Папин помощник: мальчик разломал 50 SSD стоимостью $3800, но на этом история не закончилась

В то время, когда стоимость памяти «растет быстрее, чем золото», этот десятилетний вьетнамец уничтожает десятки SSD испытанием на изгиб. «Ругать его — слишком мягко».

О событии сообщил «самый несчастный папа в мире» в группе Facebook, название которой, иронично в данном случае, переводится как «Собирать ПК легко». Малый вряд ли облегчил жизнь папе и остальным сборщикам компьютеров, но ощутимо увеличил дефицит NAND в этой отдельной семье.

«Именно тогда, когда цена на оперативную память, видеокарты, SSD, процессоры растет даже быстрее, чем на золото, сын решает «проверить прочность» и ломает целую коробку SSD-накопителей своего отца. NVMe SSD на 512 ГБ — примерно 2 млн донгов, умноженные на 50 единиц. Честно говоря, ругать его — слишком мягко».

Оригинальный пост, кроме фото накопителей, которые позволяют оценить масштаб и характер разрушения, содержит также фото малолетнего преступника с закрытым лицом. Рядом с парнем стоит тонкая дубинка, которая может намекать на нелегкую судьбу вандала.

Твердотельные накопители согнуты пополам, напоминая банан, некоторые из них треснули в месте сгибания. Вряд ли этот формфактор совместим с большинством оборудования вообще способен работать. Стоимость каждого блока составляет примерно $76 по актуальному обменному курсу. Умножение на 50 дает общую сумму убытков в $3800.

Как утверждает Tom’s Hardware, накопители напоминают модель Samsung PM991a емкостью 512 ГБ в формфакторе M.2 2280. Это OEM-компоненты, которые нелегко найти в рознице. Журналисты нашли такие же на eBay и говорят, что там они стоят $60 — что уменьшает сумму убытков до $3000.

Анонсированное продолжение истории еще не наступило, но, вероятно, его стоит ждать в Facebook. Как пишет издание, некоторые SSD могли не получить повреждения дорожек и электроники, и кто-то мог бы взяться за их анализ и ремонт, чтобы собрать просмотры. Если же нет, можно отделить от них целые чипы NAND.