Дороже игрового ПК: Sandisk повысила цены на SSD в 2,8 раза

Как и ожидалось, Sandisk, один из самых известных производителей твердотельных накопителей, в начале 2026 года существенно пересмотрел цены на свои SSD. Подорожание коснулось всего ассортимента — от флагманских моделей до массовых решений — и в отдельных случаях цены выросли почти в 3 раза от первоначального рекомендованного уровня.





Согласно трекера цен, который отслеживает стоимость SSD у крупных американских ритейлеров, Sandisk масштабно подняла цены. Новые прайсы действуют и в официальном онлайн-магазине компании, где хорошо виден масштаб изменений. Речь идет не о точечной корректировке, а о полной перестройке ценовой политики.

Самый яркий пример — флагманская линейка WD Black SN8100. Эти накопители подорожали до 2,5 раза по сравнению с изначальными рекомендованными ценами. Новая версия объемом 8 ТБ теперь стоит более $2500. Для сравнения: еще до кризиса с NAND-памятью за эти деньги можно было собрать топовый игровой ПК с Core Ultra 9 или Ryzen 9 и видеокартой уровня GeForce RTX 50.

Подорожание не ограничилось флагманами. Серия WD Black SN7100 в зависимости от объема выросла в цене в 2,1-2,9 раза, а более доступная WD Blue SN5100 — в 2-2,8 раза от начальных цен. То есть даже бюджетные SSD теперь стоят значительно дороже, чем несколько месяцев назад. Теперь к 3-кратному подорожанию оперативной памяти добавился еще и рост цен на SSD.





Несмотря на анонс ребрендинга SSD Western Digital под новое название Optimus, Sandisk пока что продает накопители со старыми брендами WD Black и WD Blue. Вероятно, компания распродает складские остатки. SSD серии Optimus в фирменном магазине еще не появились, хотя их запуск ожидают в начале 2026 года. Цен для новой линейки пока нет, поэтому все повышения касаются именно действующих моделей.

SSD Цена в веб-магазине Sandisk Рекомендованная цена WD Black SN8100 8TB $2572,99 $999,99 WD Black SN8100 4TB $1289,99 $549,99 WD Black SN8100 2TB $644,99 $279,99 WD Black SN8100 1TB $324,99 $179,99 WD Black SN7100 4TB $869,99 $299,99 WD Black SN7100 2TB $434,99 $149,99 WD Black SN7100 1TB $219,99 $89,99 WD Black SN7100 500GB $129,99 $59,99 WD Blue SN5100 4TB $829,99 $299,99 WD Blue SN5100 2TB $419,99 $149,99 WD Blue SN5100 1TB $209,99 $79,98 WD Blue SN5100 500GB $119,99 $59,99

Финансовые результаты Sandisk объясняют ситуацию. Во втором квартале 2025 года компания получила $3,03 млрд выручки, что на 61% больше, чем год назад, и существенно превышает прогноз в $2,69 млрд. Больше всего заработало направление промышленных заказов — $1,678 млрд, потребительский сегмент принес $907 млн, а решения для дата-центров — $440 млн.

Бум ИИ и активное расширение дата-центров создали сверхвысокий спрос на память. Производители микросхем все чаще отдают приоритет корпоративным заказам, а не потребительским продуктам. Как следствие, у Sandisk фиксируется рост направления дата-центров на 64%, но для обычных пользователей это влечет за собой дефицит и резкий рост цен.

По текущим оценкам, нехватка NAND-памяти продлится как минимум в течение 2026 года. Производители расширяют мощности, но этот процесс требует времени. С учетом того, что развитие ИИ не замедляется, цены на SSD могут вырасти еще больше, прежде чем стабилизируются.

