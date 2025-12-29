Этот комплект памяти DDR5 стоит больше, чем спортивное авто

Комплект из 16 модулей DDR5 RDIMM стоит $76 999 — это стоимость неплохого авто или квартиры. Эта память была дорогой и раньше, но дефицит не сделал ее дешевле.

Память от NEMIX предназначена для серверов и рабочих станций. 16 модулей ECC RDIMM по 256 ГБ составляют общий объем 4 ТБ. В описании указана скорость DDR5-6400, задержка CAS 52 и работа с напряжением 1,1 В.

Этот тип памяти стоит дороже, поскольку это не стандартная десктопная ОЗУ. Это модули DIMM с буферизацией, которые имеют полную поддержку коррекции ошибок ECC и дополнительные компоненты, кроме встроенной коррекции DDR5. Цена за ГБ такой памяти значительно выше, чем у потребительской.

Комплект предназначен для гипермасштабируемых систем и корпоративных рабочих нагрузок, которым нужны огромные и надежные пулы памяти для обучения искусственного интеллекта, виртуализации и баз данных в памяти. Большинство покупателей такого масштаба договариваются об оптовых ценах, а не платят в розницу.

Стоимость памяти растет быстрее, чем можно подумать. Когда TechPowerUp наткнулся на этот комплект, 27 декабря, он стоил около $70 000 — как это авто, которое для сравнения нашёл VideoCardz. Прямо сейчас 4 ТБ этой памяти стоят $76 999 на сайт компании.

Это напоминает замкнутый круг, в котором аппаратные и программные компоненты ежедневно увеличивают цену друг друга. При том, что такие компании, как OpenAI, достигнут прибыльности только через несколько лет. Как говорится в еще одной сегодняшней новости, ведущие компании отрасли ИИ фактически скрывают расходы на центры обработки данных. Счастливый конец этой истории лежит только в росте спроса на услуги ИИв то время как скептицизма по этому поводу стало больше.