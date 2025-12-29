Новости Устройства 29.12.2025 comment views icon

Этот комплект памяти DDR5 стоит больше, чем спортивное авто

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Цей комплект пам'яті DDR5 коштує більше, ніж спортивне авто

Комплект из 16 модулей DDR5 RDIMM стоит $76 999 — это стоимость неплохого авто или квартиры. Эта память была дорогой и раньше, но дефицит не сделал ее дешевле.

Память от NEMIX предназначена для серверов и рабочих станций. 16 модулей ECC RDIMM по 256 ГБ составляют общий объем 4 ТБ. В описании указана скорость DDR5-6400, задержка CAS 52 и работа с напряжением 1,1 В.

Этот тип памяти стоит дороже, поскольку это не стандартная десктопная ОЗУ. Это модули DIMM с буферизацией, которые имеют полную поддержку коррекции ошибок ECC и дополнительные компоненты, кроме встроенной коррекции DDR5. Цена за ГБ такой памяти значительно выше, чем у потребительской.

Комплект предназначен для гипермасштабируемых систем и корпоративных рабочих нагрузок, которым нужны огромные и надежные пулы памяти для обучения искусственного интеллекта, виртуализации и баз данных в памяти. Большинство покупателей такого масштаба договариваются об оптовых ценах, а не платят в розницу.

Цей комплект пам'яті DDR5 коштує більше, ніж спортивне авто

Стоимость памяти растет быстрее, чем можно подумать. Когда TechPowerUp наткнулся на этот комплект, 27 декабря, он стоил около $70 000 — как это авто, которое для сравнения нашёл VideoCardz. Прямо сейчас 4 ТБ этой памяти стоят $76 999 на сайт компании.

Цей комплект пам'яті DDR5 коштує більше, ніж спортивне авто

Это напоминает замкнутый круг, в котором аппаратные и программные компоненты ежедневно увеличивают цену друг друга. При том, что такие компании, как OpenAI, достигнут прибыльности только через несколько лет. Как говорится в еще одной сегодняшней новости, ведущие компании отрасли ИИ фактически скрывают расходы на центры обработки данных. Счастливый конец этой истории лежит только в росте спроса на услуги ИИв то время как скептицизма по этому поводу стало больше.

