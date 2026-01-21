Дефицит, говорили они: производители NAND сокращают выпуск, чтобы зарабатывать больше

Производители NAND-флеш, в частности Samsung Electronics и SK hynix, сокращают производство SSD на фоне роста спроса со стороны ИИ и переориентации ресурсов на более прибыльную DRAM. Это приведет к дефициту и позволит достичь маржинальности, подобной линиям DRAM

Компании, контролирующие более 60% мирового рынка NAND, снизили объемы выпуска несмотря на ожидаемый резкий рост потребления — в частности до 115,2 млн ТБ до 2027 года. Такие действия искусственно создают риск дефицита и дальнейшего скачка цен для потребительского сегмента. На фоне ажиотажа вокруг ИИ компании стремятся максимизировать прибыльность, поскольку NAND и DRAM имеют общих поставщиков и конкурируют за производственные ресурсы. IDC прогнозирует, что темпы роста предложения NAND в этом году составят около 17%, что ниже среднего показателя последних лет.

Согласно данным исследовательской компании Omdia, Samsung Electronics снизила план производства NAND-пластин с 4,9 млн единиц в прошлом году до 4,68 млн в этом году. Это меньше даже уровня после сокращения, проведенного в прошлом году на фоне резкого падения прибыльности NAND в 2024 году. SK hynix, по прогнозам, также сократит производство — с примерно 1,9 млн пластин в прошлом году до 1,7 млн в этом году. По информации Chosun Biz, Samsung и SK hynix считают более целесообразным перебрасывать ресурсы с NAND-производственных линий в сегмент DRAM из-за более высокого текущего спроса и лучших финансовых показателей. Снижение инвестиционного приоритета NAND по сравнению с DRAM называют ключевой причиной сокращения объемов.

Ситуация выглядит особенно контрастной ввиду того, что NAND стал важной частью цепи поставок. После презентации платформы ICMS от NVIDIA, ориентированной на расширение KV-кэша для агентных ИИ-систем и сохранение больших журналов контекста, спрос на NAND резко возрос. ИИ-ускоритель нового поколения NVIDIA «Vera Rubin», массовое производство которого стартует во второй половине года, использует SSD емкостью 1152 ТБ — более чем в 10 раз больше, чем в предыдущем поколении «Blackwell». Ожидается, что поставки Vera Rubin составят 30 тыс. единиц в этом году и 100 тыс. — в следующем, что создаст дополнительный спрос на NAND в размере 34,6 млн ТБ в 2026 году и 115,2 млн ТБ в 2027 году.

Несмотря на это, влияние сокращения производства на ШI-сектор будет ограниченным, поскольку такие компании, как NVIDIA, AMD и другие, уже законтрактовали поставки NAND на несколько кварталов вперед. Основное бремя, по оценкам аналитиков, снова придется на потребительский сегмент — серверы, ПК и мобильные устройства, что воспроизводит сценарий предыдущих дефицитов памяти. Дополнительным фактором снижения эффективного выпуска NAND является переход производственных линий с TLC на QLC в ответ на рост спроса на большие SSD для ИИ-датацентров. Процесс перенастройки оборудования, период стабилизации и более низкие начальные показатели выхода пригодной продукции приводят к неизбежным потерям объемов.

Руководство Samsung Electronics и SK hynix, по сообщениям, не видит смысла агрессивно наращивать производство NAND после длительного периода слабой прибыльности, когда компаниям приходилось сосредотачиваться на удержании цен. Текущий суперцикл на рынке памяти рассматривается как возможность максимизировать прибыль. Представитель отрасли отметил, что независимо от того, является ли сокращение преднамеренным или естественным, наибольший финансовый эффект оно будет иметь именно в этом году.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Отдельно аналитики указывают на рост предложения универсальной NAND-памяти из Китая. В отличие от Samsung и SK hynix, китайская YMTC с прошлого года постепенно наращивает объемы и присутствие на рынке. В ответ корейские производители могут сокращать поставки NAND для мобильных устройств и ПК, увеличивая долю серверных и корпоративных решений для защиты маржинальности и управления производственным миксом. Рыночные исследователи прогнозируют дальнейший рост цен. TrendForce ожидает, что контрактные цены на NAND-флеш в первом квартале вырастут на 33-38% по сравнению с предыдущим кварталом, отмечая осторожную производственную стратегию ключевых поставщиков.

Источник: Wccftech.com