WhatsApp планирует разместить Meta AI прямо в строке поиска

Популярный мессенджер WhatsApp работает над размещением Meta AI прямо в строке поиска.

Об этом сообщило издание WABetaInfo, которое заметило эту функцию в новом бета-обновлении Android WhatsApp.

WhatsApp beta for Android 2.24.7.14: what’s new? WhatsApp is working on a feature to ask queries to Meta AI, and it will be available in a future update!https://t.co/qSqJ9JobbK pic.twitter.com/mKM9PLCF3V — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 23, 2024

Новая функция позволит пользователям вводить свои запросы непосредственно в строке поиска.

Кроме того, WhatsApp будет предлагать некоторые подсказки для улучшения взаимодействия. Введя свои вопросы или команды, пользователи смогут быстро начать разговор с Meta AI.

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Таким образом, интеграция запросов Meta AI в панель поиска является существенным улучшением взаимодействия с пользователем с точки зрения эффективности.

Преимущества апдейта

Пользователи теперь могут быстро получать информацию, обращаться за помощью или выполнять задачи. Такой подход не только экономит время, поскольку пользователям не нужно напрямую открывать чат Meta AI, но также повышает удобство, делая доступ пользователей к возможностям Meta AI более легким

Функция находится на стадии разработки и будет доступна в будущем обновлении приложения.

Напомним, недавно Meta запустила создание чат-ботов с ИИ для Instagram, Facebook и WhatsApp.

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