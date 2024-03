WhatsApp планирует разместить Meta AI прямо в строке поиска

Популярный мессенджер WhatsApp работает над размещением Meta AI прямо в строке поиска.

Об этом сообщило издание WABetaInfo, которое заметило эту функцию в новом бета-обновлении Android WhatsApp.

WhatsApp beta for Android 2.24.7.14: what’s new?

WhatsApp is working on a feature to ask queries to Meta AI, and it will be available in a future update!https://t.co/qSqJ9JobbK pic.twitter.com/mKM9PLCF3V

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 23, 2024