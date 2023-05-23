WhatsApp разрешил редактировать отправленные сообщения — только в течение первых 15 мин после отправки

Популярный мессенджер WhatsApp добавил возможность, которая есть у большинства конкурентов – редактирование отправленных сообщений. Чтобы исправить опечатки, неверно подставленные слова или некорректные фразы и другие ошибки у пользователя есть 15 минут после отправки.

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Исправить сообщение можно через меню долгая тапа на сообщении. В нем появился пункт Edit («Редактировать»). Измененное сообщение будет содержать пометку «отредактировано» рядом с отметкой времени. Метку видят собеседники, но история редактирования доступна только автору сообщения.

Функция будет доступна всем пользователям в ближайшие недели. Редактирование сообщений iMessage появилось на iPhone с выходом iOS 16. Подписчики Twitter Blue могут вносить изменения в сообщения в течение 30 минут после отправки. Telegram и другие популярные мессенджеры также позволяют изменять сообщения, так что WhatsApp стал одним из последних.

Источник: Engadget