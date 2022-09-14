iOS 16: десять главных нововведений

Начало осени – время, когда iPhone получает обновление операционной системы. Новая iOS 16 уже доступна владельцам моделей от iPhone 8 до iPhone 14. Apple заявляет, что операционная система предлагает «совершенно новые функции персонализации, более глубокий интеллект и более удобные способы общения». Вот десять интересных новых функций, которые есть в обновлении:

Настройка экрана блокировки

Гибкая кастомизация экрана блокировки включает галерею стилей и возможность добавлять виджеты погоды, спортивных результатов, календаря и другие. Пользователи смогут настраивать шрифты, сочетать фоновые изображения с отображением времени и даты. Настройки фокуса позволят переключать отображаемые уведомления при выборе между экранами блокировки.

Редактирование текстовых сообщений

iOS 16 позволяет редактировать исходящие сообщения в течение 15 минут после отправки – но разрешено не более пяти правок. Если вы действительно не имели в виду того, что сказали, вы можете полностью отменить отправку сообщения в течение 2 минут. Кроме того, можно пометить сообщение как непрочитанное, если хотите вернуться к нему позже.

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Быстрая перемотка аудиосообщений

Многократное прослушивание длинных сообщений уйдет в прошлое благодаря возможности быстрой перемотки аудио сообщений вперед и назад.

Приглашение к сотрудничеству

Если вы хотите запустить проект, можно будет отправить сообщение группе сотрудников – каждый получатель будет добавлен в документ или таблицу, которой вы хотите поделиться. Эта функция будет работать с Apple Files, Keynote, Numbers, Pages, Notes, Reminders и Safari, а также со сторонними приложениями. Затем, когда кто-то вносит изменения, например, в документ Pages, обновление будет размещено в верхней части ветки сообщений.

Поделиться закладками

Еще одна функция для совместной работы. Она позволяет делиться группой закладок Safari с друзьями. Закладки сможет пополнять любой из пользователей. Обновления будут немедленно переданы всем.

Siri вешает трубку

Сложно завершить разговор, когда у вас заняты руки? Теперь вы можете просто попросить Siri с помощью команды «Привет, Siri, повесь трубку». Правда, незаметно сделать это не удастся – на той стороне вас услышат.

Маршруты с несколькими остановками

Планируете поездку с несколькими остановками по пути? Теперь можно добавить несколько пунктов назначения на прокладываемый маршрут – и вас будут направлять от остановки к остановке.

Фитнес и здоровье

В iOS 16 добавлено приложение «Фитнес» для всех пользователей, которые используют встроенные датчики движения телефона для подсчета сожженных калорий на основе шагов, пройденного расстояния или использования сторонних фитнес-приложений. Пользоваться можно даже если у вас нет Apple Watch. А новая функция «Лекарства» в приложении «Здоровье» позволяет отслеживать, что и когда следует принимать.

Перевод текста с помощью камеры

Идеально подходит для отпуска в дальних странах. Функция позволяет переводить текст вокруг вас с помощью камеры и приложения «Переводчик». Просто направьте камеру на надпись, которую вы хотите перевести, остановите кадр – перевод будет наложен на текст на неподвижном изображении. Можно увеличить масштаб для более внимательного чтения. Кроме того, доступен перевод текста на фотографиях из библиотеки.

Улучшенный режим блокировки

Apple заявляет, что новая функция Lockdown «обеспечивает исключительную защиту для очень небольшого числа пользователей, которые сталкиваются с серьезными, целенаправленными угрозами своей цифровой безопасности». Компания заявляет, что эта функция «еще больше укрепляет защиту вашего устройства и строго ограничивает определенные функции, резко уменьшая поверхность атаки, которая потенциально может быть использована узконаправленным наемным шпионским ПО».

Источник: Bloomberg