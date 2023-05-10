Новости Софт 10.05.2023 в 10:25

«WhatsApp нельзя доверять», — Илон Маск отреагировал на обвинение мессенджера в «тайном» использовании микрофона

Катерина Даньшина

Автор новостей

WhatsApp обвинили в использовании микрофона без ведома клиентов, но в компании все отрицают и говорят, что настройки полностью контролируются пользователями.

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Инженер Twitter Фоад Дабири утверждает, что его приложение WhatsApp постоянно использовало микрофон во время того, как сам он спал и предоставил для доказательства скриншоты, которые вызвали обеспокоенность пользователей относительно конфиденциальности программы для обмена сообщениями.

Твит привлек внимание и генерального директора Дабири – Илона Маска. Тот коротко, но ясно написал: «WhatsApp нельзя доверять». Сам миллиардер кстати очень заботится о своей конфиденциальности и пользуется приложением Signal для переписок, что стоило ему когда-то проблем в суде.

В WhatsApp отрицают какие-либо противоправные действия со своей стороны и утверждают, что пользователи полностью контролируют настройки своих микрофонов. Компания также заявила, что получает доступ к ним только тогда, когда пользователь совершает звонок или записывает голосовую заметку или видео, и эти коммуникации защищены сквозным шифрованием (т.е. даже WhatsApp не может их услышать).

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«Мы считаем, что это ошибка в Android, которая неправильно отображает информацию на панели конфиденциальности, и попросили Google провести исследование и исправить ее».

Несмотря на заявления WhatsApp, несколько пользователей в ветке твита сообщили о подобных проблемах с использованием программой микрофона.

WhatsApp остается одной из самых распространенных программ обмена мгновенными сообщениями и известна использованием сквозного шифрования. Однако в прошлом программа уже сталкивалась с проблемами конфиденциальности – например, обмениваясь данными пользователей со своей материнской компанией Meta (включая номера телефонов, информацию об устройстве, местонахождение и контакты).

Маск, несмотря на обвинения программы, недавно представил функции, похожие на WhatsApp, которые вскоре будут добавлены в Twitter – осуществление голосовых и видеозвонков непосредственно из учетных записей в соцсети.


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