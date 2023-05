«WhatsApp нельзя доверять», — Илон Маск отреагировал на обвинение мессенджера в «тайном» использовании микрофона

WhatsApp обвинили в использовании микрофона без ведома клиентов, но в компании все отрицают и говорят, что настройки полностью контролируются пользователями.

Инженер Twitter Фоад Дабири утверждает, что его приложение WhatsApp постоянно использовало микрофон во время того, как сам он спал и предоставил для доказательства скриншоты, которые вызвали обеспокоенность пользователей относительно конфиденциальности программы для обмена сообщениями.

WhatsApp has been using the microphone in the background, while I was asleep and since I woke up at 6AM (and that’s just a part of the timeline!) What’s going on? pic.twitter.com/pNIfe4VlHV

— Foad Dabiri (@foaddabiri) May 6, 2023