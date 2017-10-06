WSJ: русские хакеры посредством «Антивируса Касперского» украли секретные данные АНБ

В июле американские власти запретили правительственным организациям пользоваться «Антивирусом Касперского» из соображений безопасности, а несколько изданий сообщили о связях известного разработчика антивирусного ПО, запрещенного в Украине, с российскими спецслужбами. Теперь же одновременно два авторитетных и независимых издания – The Wall Street Journal и The Washington Post – со ссылкой на осведомленные источники написали о том, что русские хакеры использовали «Антивирус Касперского» для кражи секретных данных АНБ.

В беседе с журналистами изданий информаторы заявили, что данные были украдены еще в 2015 году, но заметили это только весной этого года. Как сообщается, добытые хакерами сведения помогли российским спецслужбам лучше защитить собственные сети от АНБ и, возможно, узнать способы обхода американских средств компьютерной защиты.

Что же касается роли российского разработчика антивирусного ПО «Лаборатория Касперского» в этой истории, якобы именно ее антивирус использовался хакерами для похищения данных, касающихся киберзащиты. Причем данные были похищены с домашнего, а не рабочего ПК этого сотрудника. Как они туда попали – уже другой вопрос, но, по информации источников, в том же году его уволили. Разумеется, в АНБ от комментариев отказались, а в «Лаборатории Касперского» все отрицают. В частности, представитель компании заявил, что никаких доказательств того, что их ПО использовалось для кражи данных, им не предоставили, подчеркнув отсутствие «предосудительных связей» с российскими властями.

Отметим, что за несколько дней до этого издание WSJ сообщило о причастности российский спецслужб к масштабной кибераатаке на смартфоны солдат НАТО, дислоцирующихся в Польше и странах Балтии с целью хищения данных о их перемещении.

Источник: Wall Street Journal (2) и The Washington Post