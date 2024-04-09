X (Twiter) запускает авторизацию через ключ доступа по всему миру. Но только для iOS

Соцсеть X (Twiter) расширила поддержку авторизации с помощью ключа доступа и сделала эту опцию доступной для пользователей iPhone во всем мире. Компания сначала запустила поддержку ключей доступа для пользователей iOS в США в январе. Теперь учетная запись X Safety подтвердила глобальное развертывание этой функции, что предоставляет большему количеству людей возможность использовать альтернативный способ авторизации.

Update: Passkeys is now available as a login option for everyone globally on iOS! Try it out.https://t.co/v1LyN0l8wF — Safety (@Safety) April 8, 2024

Ключи доступа считаются более безопасными, чем традиционные пароли, поскольку они не уязвимы к фишингу или схемам социальной инженерии. Также они устойчивы к краже во время авторизации. Когда пользователи активируют и устанавливают ключ доступа для входа, они создают пару ключей, которая будет служить их учетными данными для цифровой аутентификации. Сервис, предлагающий опцию входа в систему, имеет доступ только к одному из этих ключей, который затем должен соединиться с другим ключом, хранящимся локально на устройстве пользователя, чтобы подтвердить его личность. Пользователю нужно только подтвердить, что он запрашивает доступ к своей учетной записи, с помощью биометрической аутентификации или пароля устройства.

Чтобы активировать ключи доступа в X, пользователям нужно будет запустить свое приложение для iOS, а затем перейти в «Настройки и конфиденциальность» в разделе «Ваша учетная запись». В разделе «Безопасность и доступ к учетной записи» они могут найти раздел «Дополнительная защита паролем» с пунктом «Ключ доступа».

К сожалению, в X не сообщают, будет ли и когда эта опция доступна для пользователей Android.

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Источник: Engadget