X (Twiter) запускает авторизацию через ключ доступа по всему миру. Но только для iOS

Соцсеть X (Twiter) расширила поддержку авторизации с помощью ключа доступа и сделала эту опцию доступной для пользователей iPhone во всем мире. Компания сначала запустила поддержку ключей доступа для пользователей iOS в США в январе. Теперь учетная запись X Safety подтвердила глобальное развертывание этой функции, что предоставляет большему количеству людей возможность использовать альтернативный способ авторизации.

Update: Passkeys is now available as a login option for everyone globally on iOS! Try it out.https://t.co/v1LyN0l8wF

— Safety (@Safety) April 8, 2024