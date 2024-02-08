X/Twitter возглавил топ загрузок App Store на фоне утечки интимного видео Дрейка

Второй раз за две недели соцсеть пытается справиться с распространением обнаженных изображений знаменитостей: X временно заблокировал в поиске запрос Тейлор Свифт, после публикации сгенерированных ИИ порноизображений певицы, а сейчас в центр скандала попало интимное видео Дрейка, на котором рэпер самоудовлетворяется.

Хэштег «drakevideo» в среду стал самым популярным среди пользователей США, однако вряд ли публикации чем-то навредили соцсети Маска — наоборот в это время X возглавил рейтинг загрузок в App Store (еще несколько месяцев назад приложение занимало 60-е место).

«Если бы я получал доллар каждый раз, когда СМИ сообщали, что одна из моих компаний умрет, мне бы никогда не нужно было собирать деньги! », — написал Илон Маск в недавнем посте.

Издание The Verge прямо связывает лидерские позиции X в App Store с утечкой интимного видео Дрейка. По словам представителя соцсети Джо Бенарроха, компания «активно следит за ситуацией», чтобы удалять подобные посты — однако еще вчера журналисты нашли в X по крайней мере семь публикаций с видео, а некоторые собрали миллионы просмотров.

𝕏 is now the #1 most downloaded app of any kind! pic.twitter.com/TeqWxcmZfs — Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2024

Маск сократил команды, ответственные за модерацию контента, вскоре после приобретения Twitter, однако на фоне повышения количества противоречивых публикаций в соцсети недавно анонсировал запуск центра «противодействия вредоносному контенту» и ищет 100 новых модераторов.

Тем временем сайт TechCrunch пишет, что всплеск загрузок для X мог повлечь за собой анонс нового интервью пророссийского экс-ведущего Fox News Такера Карлсона, который внезапно решил полететь в москву и взять интервью у путина. По данным The Wall Street Journal, оно должно выйти уже сегодня, и вряд ли Маск помешает его публикации на X.