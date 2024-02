X/Twitter возглавил топ загрузок App Store на фоне утечки интимного видео Дрейка

Второй раз за две недели соцсеть пытается справиться с распространением обнаженных изображений знаменитостей: X временно заблокировал в поиске запрос Тейлор Свифт, после публикации сгенерированных ИИ порноизображений певицы, а сейчас в центр скандала попало интимное видео Дрейка, на котором рэпер самоудовлетворяется.

Хэштег «drakevideo» в среду стал самым популярным среди пользователей США, однако вряд ли публикации чем-то навредили соцсети Маска — наоборот в это время X возглавил рейтинг загрузок в App Store (еще несколько месяцев назад приложение занимало 60-е место).

Издание The Verge прямо связывает лидерские позиции X в App Store с утечкой интимного видео Дрейка. По словам представителя соцсети Джо Бенарроха, компания «активно следит за ситуацией», чтобы удалять подобные посты — однако еще вчера журналисты нашли в X по крайней мере семь публикаций с видео, а некоторые собрали миллионы просмотров.

𝕏 is now the #1 most downloaded app of any kind! pic.twitter.com/TeqWxcmZfs

— Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2024