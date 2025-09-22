Новости Устройства 22.09.2025 comment views icon

Xiaomi 17 Ultra подтвержден, также известна емкость аккумуляторов всей линейки

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Xiaomi 17 Ultra підтверджений, також відома місткість акумуляторів всієї лінійки

Основная линейка флагманов Xiaomi 17 флагманов ожидается 25 сентября, но ее топ традиционно выходит позже. Xiaomi 17 Ultra выйдет только в следующем году и уже прошел сертификацию.

Xiaomi 17 Ultra и Xiaomi 17S Pro, которые соответствуют моделям предыдущего поколения 15 Ultra и 15S Pro, ожидаются в 2026 году. В базе данных китайской платформы радиосертификации появилось новое устройство Xiaomi с номером модели 2512BPNDAC, который по маркировке вероятно является Xiaomi 17 Ultra для Китая. Из интересного, телефон будет поддерживать сверхширокополосное соединение UWB. Глобальный и индийский варианты этого устройства с номерами 2512BPNDAG и 2512BPNDAI, были замечены в базе данных GSMA IMEI ранее.

Ожидается, что Xiaomi 17 Ultra будет иметь 50 МП дюймовую основную камеру, 50 МП сверхширокоугольный объектив Sony LYT-600 и 200 МП перископический телеобъектив с оптическим зумом 3x-5x. Как Xiaomi 17 и 17 Pro, Ultra может получить процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Но к этому времени «поспеет» собственный чип компании следующего поколения, Xring O2, который тоже может стать кандидатом.

Xiaomi 17 Ultra підтверджений, також відома місткість акумуляторів всієї лінійки

Что касается аккумуляторов, согласно информации Panda Is Very Bald на Weibo, который ссылается на видео Neural Tin Tin на Bilibili, линейка Xiaomi 17 получит серьезное улучшение емкости. Стандартный Xiaomi 17 якобы получит 7000 мАч, что довольно много по сравнению с 5400 мАч у китайского Xiaomi 15. Xiaomi 17 Pro может поставляться с аккумулятором на 6300 мАч — меньше, чем у базовой модели, но все же больше, чем 6100 мАч у 15 Pro.

Xiaomi 17 Pro Max будет оснащен огромным аккумулятором емкостью 7500 мАч. Все три модели, по предварительным сообщениям, поддерживают быструю зарядку мощностью 100 Вт, по сравнению с 90 Вт в предыдущем поколении. Xiaomi 17 Ultra будет иметь 6800 мАч, по сравнению с 6000 мАч в 15 Ultra.

Xiaomi 17 Ultra підтверджений, також відома місткість акумуляторів всієї лінійки
Батареи Xiaomi 17 на 7000 мАч, 17 Pro на 6300 мАч, 17 Pro Max на 7500 мАч, Ultra на 6800 мАч

В целом стоит ожидать увеличения времени автономной работы в линейке Xiaomi 17. Дополнительный буст энергоэффективности также поступит от нового процессора Snapdragon. Xiaomi 17 Ultra пока неизвестен, но вряд ли смартфон лишится такой привлекательной черты, как второй экран.

Источник: GizmoChina, 2

Популярные новости

arrow left
arrow right
Oppo выпустила K13 Turbo и K13 Turbo Pro — аккумулятор 7000 мА-ч, вентилятор и защита от воды по цене от $250
Google Chrome для Android будет читать вслух ленту новостей Discover
В Украине стартовали продажи "сверхтонкого" Samsung Galaxy S25 Edge — от 54,999 грн
Sony представила Xperia 10 VII с блоком камер как у Pixel и широкими ретрорамками за €449
Сравнение Apple iPhone 17 Pro и 16 Pro: что нового появилось
Samsung Galaxy S25 FE уже в Украине: Exynos 2400, большая батарея и больше ИИ от 31 тыс. грн
Google Pixel 10 получат ИИ-помощника по редактированию фото текстовыми подсказками
Глава компании тизерит Xiaomi 16 Ultra — фотофлагман может выйти раньше, чем в прошлые годы
Nothing выдала стоковые фото за сделанные Phone (3) и предоставила противоречивое объяснение
Продажи Apple iPhone 17 в Украине стартуют 26 сентября, цены вырастут на 10%
"Оптический кошмар": дизайн Liquid Glass в iOS 26 доводит владельцев Apple iPhone до тошноты
Павербанк MagSafe для iPhone Air получил батарею... iPhone Air, но с ограничением заряда до 65%
Нескучные обои: экран Google Pixel 10 почти из коробки показывает цветные полосы
Google Pixel 10 принудительно замедляет зарядку после 200 циклов, и это нельзя выключить
Обновлений ИИ хотят только 11% пользователей смартфонов: остальных интересует автономность, память, камера и цена
Apple iPhone 17: корейский оператор раскрыл характеристики линейки
Соперник Nokia 3310? Apple iPhone Air выдержал давление в 100 кг — едва треснул, но оставался рабочим
"iPhone за $2000 — это нормально": Apple преодолела важную "психологическую" отметку с выпуском Pro Max на 2 ТБ
Apple iPhone теперь кассовый аппарат — Monobank запускает «Терминал в смартфоне» для iOS
Xiaomi 17 Pro Max переиграл Apple: второй экран на широком блоке камер
В Украине открылись предзаказы на Apple iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max и iPhone Air — от ₴46 799 до ₴109 999
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить