Xiaomi 17 Ultra подтвержден, также известна емкость аккумуляторов всей линейки

Основная линейка флагманов Xiaomi 17 флагманов ожидается 25 сентября, но ее топ традиционно выходит позже. Xiaomi 17 Ultra выйдет только в следующем году и уже прошел сертификацию.

Xiaomi 17 Ultra и Xiaomi 17S Pro, которые соответствуют моделям предыдущего поколения 15 Ultra и 15S Pro, ожидаются в 2026 году. В базе данных китайской платформы радиосертификации появилось новое устройство Xiaomi с номером модели 2512BPNDAC, который по маркировке вероятно является Xiaomi 17 Ultra для Китая. Из интересного, телефон будет поддерживать сверхширокополосное соединение UWB. Глобальный и индийский варианты этого устройства с номерами 2512BPNDAG и 2512BPNDAI, были замечены в базе данных GSMA IMEI ранее.

Ожидается, что Xiaomi 17 Ultra будет иметь 50 МП дюймовую основную камеру, 50 МП сверхширокоугольный объектив Sony LYT-600 и 200 МП перископический телеобъектив с оптическим зумом 3x-5x. Как Xiaomi 17 и 17 Pro, Ultra может получить процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Но к этому времени «поспеет» собственный чип компании следующего поколения, Xring O2, который тоже может стать кандидатом.

Что касается аккумуляторов, согласно информации Panda Is Very Bald на Weibo, который ссылается на видео Neural Tin Tin на Bilibili, линейка Xiaomi 17 получит серьезное улучшение емкости. Стандартный Xiaomi 17 якобы получит 7000 мАч, что довольно много по сравнению с 5400 мАч у китайского Xiaomi 15. Xiaomi 17 Pro может поставляться с аккумулятором на 6300 мАч — меньше, чем у базовой модели, но все же больше, чем 6100 мАч у 15 Pro.

Xiaomi 17 Pro Max будет оснащен огромным аккумулятором емкостью 7500 мАч. Все три модели, по предварительным сообщениям, поддерживают быструю зарядку мощностью 100 Вт, по сравнению с 90 Вт в предыдущем поколении. Xiaomi 17 Ultra будет иметь 6800 мАч, по сравнению с 6000 мАч в 15 Ultra.

В целом стоит ожидать увеличения времени автономной работы в линейке Xiaomi 17. Дополнительный буст энергоэффективности также поступит от нового процессора Snapdragon. Xiaomi 17 Ultra пока неизвестен, но вряд ли смартфон лишится такой привлекательной черты, как второй экран.

