Официально: смартфоны Xiaomi 17 представят 25 сентября, анонс предлагает первый взгляд на базовую версию

Xiaomi подтвердила дату запуска серии Xiaomi 17 — все три смартфона представят в Китае уже в этот четверг, 25 сентября. В тот же день ожидаем анонс планшетов Pad 8.

Новая линейка смартфонов Xiaomi, что внезапно получила новую нумерацию, чтобы конкурировать с iPhone 17, включает базовый Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max, которые будут работать на чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Других деталей относительно аппаратного обеспечения компания пока не предоставляет, но дразнит, что Xiaomi 17 станет «самым мощным стандартным флагманом» на сегодня; тогда как 17 Pro позиционируют как «лучший компактный флагман в сфере обработки изображений», а 17 Pro Max как «вершину в технологиях обработки изображений Xiaomi».

Ожидается, что Xiaomi 17 и 17 Pro получат 6,3″ OLED-дисплеи со сверхтонкими рамками. Оба Pro предложат второй экран на задней панели, который будет выводить оповещения, отображать время, взаимодействие с искусственным интеллектом и т.д., наряду с функцией полноценного использования камеры для селфи. Среди прочего нам обещают значительные улучшения аккумулятора: от 7000 мАч у обычной модели до 7500 мАч у Pro Max; даже компактному 17 Pro приписывают батарею емкостью 6300 мАч с поддержкой беспроводной зарядки.

Что касается камер, то, по слухам, 17 Pro и Pro Max получили тройную 50 МП камеру: с основным сенсором SmartSens 590, сверхширокоугольным объективом и перископическим телеобъективом с поддержкой макросъемки. Ранее известный инсайдер раскрыл потенциальную стоимость Xiaomi 17 Pro, который якобы стоит на 45% меньше iPhone 17 Pro.

Источник: Gizmochina