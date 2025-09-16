Xiaomi 17 Pro Max переиграл Apple: второй экран на широком блоке камер

Дисплей на всю ширину Xiaomi 17 Pro Max будет отличать владельца в толпе. Рядом с ним трудно будет щеголять iPhone 17 Pro Max, в котором на этом месте простая заглушка.

Xiaomi показала тизер нового флагмана и официально раскрыла таким образом его внешность. Вид телефона соответствует предыдущим утечкам, которые представили его фото в реальных условиях, на которых, однако, трудно было рассмотреть именно экран под черным стеклом.

Изображение на обложке недолго использовалось официальным аккаунтом Xiaomi в Weibo, прежде чем было удалено, а затем появилось вновь. Также появился официальный тизер, который фактически показал весь аппарат, кроме основного экрана. Заметно, что второй дисплей, кроме демонстрации часов, может выполнять и другие задачи — помогать во время селфи, воспроизводить изображения, информацию от приложений и тому подобное.

Не впервые возникает параллель с Xiaomi Mi 11 Ultra 2021 года. Телефон тоже имел широкий блок камер и совсем небольшой экранчик 1,1″ AMOLED. Действительно, можно утверждать, что компания перенимает дизайн — но только у самой себя.

Если с iPhone 17 Pro Max уже все понятно, то Samsung пока сохраняет интригу. В недавнем утечки дизайна будущей линейки Galaxy S26 Edge тоже имеет широкий блок камер. Рендеры демонстрируют сплошную стенку без дополнительных элементов, но пока это лишь предварительные данные.

Кроме официальной информации, появились некоторые интересные данные о новых флагманах. Производитель анонсировал Xiaomi Super Island в HyperOS 3, который, очевидно, развивает идею Apple Dynamic Island. Также в сети появился фрагмент интерфейса с кнопкой, которая напоминает «стеклянный» дизайн iOS 26.

Напомним, вчера глава компании Лу Вейбин официально переименовал серию Xiaomi 16 в Xiaomi 17, чтобы «идти в ногу» с американским конкурентом. Также он объявил состав линейки, в которую войдет базовый смартфон «без повышения цены», а также модели 17 Pro и 17 Pro Max. Президент сообщил, что они получат новейший процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 (да, у Quallcom тоже смена брендинга). Xiaomi 17 официально выходят в сентябре, и поток анонсов свидетельствует о скором запуске.

