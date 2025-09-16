Новости Устройства 16.09.2025 comment views icon

Xiaomi 17 Pro Max переиграл Apple: второй экран на широком блоке камер

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Xiaomi 17 Pro Max переграв Apple: другий екран на широкому блоці камер

Дисплей на всю ширину Xiaomi 17 Pro Max будет отличать владельца в толпе. Рядом с ним трудно будет щеголять iPhone 17 Pro Max, в котором на этом месте простая заглушка.

Xiaomi показала тизер нового флагмана и официально раскрыла таким образом его внешность. Вид телефона соответствует предыдущим утечкам, которые представили его фото в реальных условиях, на которых, однако, трудно было рассмотреть именно экран под черным стеклом.

Изображение на обложке недолго использовалось официальным аккаунтом Xiaomi в Weibo, прежде чем было удалено, а затем появилось вновь. Также появился официальный тизер, который фактически показал весь аппарат, кроме основного экрана. Заметно, что второй дисплей, кроме демонстрации часов, может выполнять и другие задачи — помогать во время селфи, воспроизводить изображения, информацию от приложений и тому подобное.

Не впервые возникает параллель с Xiaomi Mi 11 Ultra 2021 года. Телефон тоже имел широкий блок камер и совсем небольшой экранчик 1,1″ AMOLED. Действительно, можно утверждать, что компания перенимает дизайн — но только у самой себя.

Если с iPhone 17 Pro Max уже все понятно, то Samsung пока сохраняет интригу. В недавнем утечки дизайна будущей линейки Galaxy S26 Edge тоже имеет широкий блок камер. Рендеры демонстрируют сплошную стенку без дополнительных элементов, но пока это лишь предварительные данные.

Кроме официальной информации, появились некоторые интересные данные о новых флагманах. Производитель анонсировал Xiaomi Super Island в HyperOS 3, который, очевидно, развивает идею Apple Dynamic Island. Также в сети появился фрагмент интерфейса с кнопкой, которая напоминает «стеклянный» дизайн iOS 26.

Xiaomi 17 Pro Max переграв Apple: другий екран на широкому блоці камерXiaomi 17 Pro Max переграв Apple: другий екран на широкому блоці камер

Напомним, вчера глава компании Лу Вейбин официально переименовал серию Xiaomi 16 в Xiaomi 17, чтобы «идти в ногу» с американским конкурентом. Также он объявил состав линейки, в которую войдет базовый смартфон «без повышения цены», а также модели 17 Pro и 17 Pro Max. Президент сообщил, что они получат новейший процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 (да, у Quallcom тоже смена брендинга). Xiaomi 17 официально выходят в сентябре, и поток анонсов свидетельствует о скором запуске.

Источники: GizmoChina, 2

Популярные новости

arrow left
arrow right
Тонкий Apple iPhone Air: 9 вещей, которыми пришлось пожертвовать
Фотомаркетинг Apple iPhone 17: почему три равно восьми и что такое "оптическое качество"
Redmi 15 и Redmi 15C уже в Украине: 6,9" дисплеи и большие батареи от 4 499 грн
Xiaomi представила Redmi Note 15 Pro и Pro+: батарея 7000 мА-ч и цена от $210
Apple iPhone на грани запрета в США — из-за дисплеев BOE, нарушающих права Samsung
Apple ждет успех: 68% пользователей планируют обновиться до iPhone 17
Apple iPhone теперь кассовый аппарат — Monobank запускает «Терминал в смартфоне» для iOS
Nothing выдала стоковые фото за сделанные Phone (3) и предоставила противоречивое объяснение
Вышли Realme 15 и 15 Pro — IP69, 7000 мА-ч и зарядка 80 Вт по цене от $280
Oppo выпустила K13 Turbo и K13 Turbo Pro — аккумулятор 7000 мА-ч, вентилятор и защита от воды по цене от $250
OPPO A5 и A5x уже в Украине — прочная защита и батарея на 6000 мА-ч от 6499 грн
Нескучные обои: экран Google Pixel 10 почти из коробки показывает цветные полосы
Apple iPhone Air и AirPods Pro 3: аудиосюрпризы, о которых стоит знать
Vivo Y400 5G появится в продаже 7 августа: защита IP69, 6000 мА-ч и 90 Вт зарядка за $250
Samsung Galaxy S26: все, что известно о серии на данный момент
Xiaomi показала Poco C85: 6000 мА-ч и 120 Гц за $110
Apple обнародовала цены ремонта iPhone 17: стекло за $159 и "другое" за $799
Apple представит iPhone 17 во вторник, 9 сентября
Sony представила Xperia 10 VII с блоком камер как у Pixel и широкими ретрорамками за €449
Вышел Vivo Y500 с аккумулятором 8200 мАч и защитой IP69 по цене $200
Apple представила iPhone 17: минимум 256 ГБ, дисплей 120 Гц и новая камера от $799
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить