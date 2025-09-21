Новости Устройства 21.09.2025 comment views icon

CEO Лу Вейбин сравнил Xiaomi 17 Pro Max и вариант Apple: видео демонстрирует селфи, вызовы и другие функции второго экрана

Андрій Русанов

CEO Лу Вейбін порівняв Xiaomi 17 Pro Max та варіант Apple: відео демонструє селфі, виклики та інші функції другого екрана

В короткой демонстрации Лу Вейбин показал оба флагманских смартфона рядом и ответил на несколько вопросов о Xiaomi 17 Pro Max и новой линейке.

По словам генерального директора, выпуск смартфонов в Китае будет посвящен Национальному дню, то есть они появятся накануне 1 октября. Он говорит, что китайские пользователи «обязательно» смогут взять Xiaomi 17 в праздничные путешествия, у них будет достаточно времени, чтобы заказать и получить телефоны.

Вейбин назвал базовый Xiaomi 17 (которому до сих пор уделялось не так много внимания в утечках) «самой мощной стандартной версией в истории». Аппарат предложит лучшие характеристики по цене своего предшественника. Он сообщил, что телефоны Xiaomi 17 Pro будут стоить на китайском рынке от $700 до $850 в зависимости от конфигурации, а Pro Max можно будет приобрести по цене от $850 до $1000. Глава компании отметил, что в будущем, если существующие рыночные тенденции будут сохраняться, потребители «обязательно почувствуют тенденцию к росту».

Линейка Xiaomi 17 не будет использовать собственные чипы Xring, а будет полагаться на Snapdragon 8 Elite Gen 5. На старте новых телефонов Xiaomi получит эксклюзивное окно запуска, прежде чем другие бренды внедрят процессор. Еще в мае на Computex Qualcomm подтвердила, что саммит Snapdragon состоится с 23 по 25 сентября, в первый его день ожидается презентация нового процессора.

Когда CEO спросили о сходство Xiaomi 17 Pro и iPhone 17 Pro, он уточнил, что хотя сравнения возможны, дизайн прямоугольного модуля камер был позаимствованный у Xiaomi 11 Ultra в 2021 году. По словам Лу Вейбина, задний экран 17 Pro имеет целью нарушить монотонность на рынке и внести что-то новое. Он отрицает изменение названия на Xiaomi 17 Pro Max с учетом новой линейки iPhone и прямое сходство блоков камер, хотя оно кажется очевидным. Также он сообщил, что Xiaomi не планирует тонкий телефон, как Air.

На вопрос о возможном дополнительном потребления энергии вторым экраном Xiaomi 17 Pro президент компании ответил, что энергопотребление и устойчивость к падениям были рассмотрены при создании аппарата. Xiaomi инвестировала 1 млрд юаней ($140 млн) в создание заднего экрана, технологии сделали его дорогим и трудным для имитации конкурентами.

Второй дисплей поддерживает управление звонками, музыкой, информирование о путешествиях, обратный отсчет времени и полноценное использование камеры, включая видео, фото и, конечно же, селфи. Все работает как на внешнем экране складных телефонов. Короткая демонстрация показывает большинство из этих режимов.

Лу Вейбин позиционирует Xiaomi 17 Pro как существенное технологическое улучшение без заметного подорожания. Прежде всего, благодаря экрану Magic Back Screen и внедрению чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5 впервые на рынке.

Источники: InnoGyan, GSMArena

