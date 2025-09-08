Все, что известно о Snapdragon 8 Elite Gen 5: увеличенные частоты и производительность с меньшим потреблением энергии

Процессор Snapdragon 8 Elite стал лишь промежуточным этапом в планах Qualcomm на будущие флагманские мобильные процессоры. После интеграции собственных ядер Oryon в текущее поколение SoC компания готовит его преемника. Интересно, что новый чип не будет называться Snapdragon 8 Elite Gen 2 или Snapdragon 8 Elite 2. Согласно предварительным утечкам, 23 сентября Qualcomm представит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Но до официальной премьеры уже известно немало деталей.

Казалось бы, логичнее было бы назвать новинку Snapdragon 8 Elite Gen 2. Однако Qualcomm решила иначе. Таким образом компания делает линейку еще более запутанной, хотя обычно за подобными решениями стоит стремление унифицировать схему наименований. Кроме Snapdragon 8 Elite Gen 5, ожидается и анонс Snapdragon 8 Gen 5 — более доступной версии с несколько упрощенными функциями. В следующем году компания может выпустить еще и Snapdragon 8s Gen 5, чтобы завершить модельный ряд 2026 года.

Характеристики Snapdragon 8 Elite Gen 5

Переход на 2-нм техпроцесс TSMC ожидается лишь в следующем году. В 2025-м Snapdragon 8 Elite Gen 5 будет производиться по 3-нм техпроцессу N3P, что является незначительным улучшением по сравнению с 3-нм N3E в Snapdragon 8 Elite. N3P обещает +5% производительности при том же уровне энергопотребления или экономию 5-10% энергии при тех же частотах.

Архитектура CPU останется в формате «2+6» ядра. Утечка Geekbench 6 показала, что у Galaxy S26 Edge два производительных ядра работали на частоте 4,74 ГГц, а шесть энергоэффективных — на 3,63 ГГц. Это, вероятно, специальная версия для Samsung. В обычном варианте ожидается частота 4,61 ГГц для производительных ядер и те же 3,63 ГГц для энергоэффективных ядер. Для сравнения: Snapdragon 8 Elite имел частоты 4,32 ГГц и 3,53 ГГц соответственно.

Графическая подсистема тоже получила более высокие частоты. GPU Adreno 840 работает на частоте 1,20 ГГц, тогда как Adreno 830 ограничивался 1,10 ГГц.

Кроме более высоких частот есть и архитектурные изменения. Qualcomm увеличит кэш-память. Если Snapdragon 8 Elite имел 12 МБ L2+L3 (всего 24 МБ), то Snapdragon 8 Elite Gen 5 может получить уже 16 МБ (всего 32 МБ).

Относительно NPU, ожидается производительность 100 TOPS. Для сравнения, ноутбучный Snapdragon X Elite имеет максимум 45 TOPS. Если данные подтвердятся, то новая мобильная SoC будет более чем вдвое быстрее чипа, ориентированного на ноутбуки.

Производительность Snapdragon 8 Elite Gen 5

Утечка с Galaxy S26 Edge также показал интересные результаты. Даже с заниженной частотой производительных ядер до 4,00 ГГц, Snapdragon 8 Elite Gen 5 продемонстрировал результаты в Geekbench 6, сравнявшиеся или даже превзошедшие предшественника.

Слухи также свидетельствуют о существенно лучшей игровой производительности при меньшем энергопотреблении. Хотя другие инсайдеры уточняют, что потребление энергии может остаться примерно таким же, но производительность все равно возрастет в зависимости от конкретных сценариев.

В AnTuTu Snapdragon 8 Elite Gen 5 набрал более 4 млн баллов, что значительно превышает показатели самых быстрых смартфонов с Snapdragon 8 Elite.

Итак, Snapdragon 8 Elite Gen 5 обещает стать важным шагом вперед для мобильных чипов. Незначительный апгрейд техпроцесса сочетается с заметным ростом частот CPU, более производительным GPU, увеличенным кэшем и невероятно быстрым NPU. Если все это подтвердится на практике, новый процессор позволит не только ускорить игры и работу приложений, но и открыть новый уровень возможностей для ИИ на смартфонах (который мало кому нужен).

Источник: wccftech