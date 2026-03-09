banner
Новости Устройства 09.03.2026 comment views icon

Xiaomi Book 14 весом до 1 кг получит до 32 ГБ памяти и новые процессоры Intel Panther Lake

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Xiaomi Book 14 вагою до 1 кг отримає до 32 ГБ пам'яті і нові процесори Intel Panther Lake

Xiaomi готовит обновление своего компактного ноутбука Xiaomi Book 14. По предварительным утечкам, новая версия будет работать на процессорах поколения Intel Panther Lake и может получить мощный чип Core Ultra X7 358H.


Характеристики Xiaomi Book 14

Первые детали появились от китайского обозревателя с YouTube под ником Bibalaptop. Он сообщил, что получил от производителя устройство, которое предположительно является обновленным Xiaomi Book 14. По его словам, ноутбук будет принадлежать к премиальному сегменту и будет иметь тонкий и легкий корпус.

Дополнительную информацию опубликовал известный инсайдер Digital Chat Station в китайской соцсети Weibo. Согласно его данным, ноутбук будет оснащаться 14-дюймовым дисплеем и в максимальной конфигурации будет иметь процессор Intel Core Ultra X7 358H. Это производительный чип из линейки Panther Lake, который дополняет интегрированная графика Intel Arc B390.

Ожидается также более доступная версия с процессором Intel Core Ultra 5 325. Это вариант среднего уровня той же платформы Panther Lake. Ноутбук будут предлагать в конфигурациях с до 32 ГБ оперативной памяти, что в современных условиях может существенно повлиять на цену. А вот максимальная емкость хранилища ограничена на уровне 1 ТБ. Пока не сообщается, содержит ли устройство слот для установки дополнительного накопителя.


Отдельное внимание Xiaomi уделила мобильности. По данным инсайдера, новый Xiaomi Book 14 будет весить менее 1 кг. Такой вес делает его одним из самых легких 14-дюймовых ноутбуков в своем классе и удобным вариантом для постоянной работы вне офиса.

Другие характеристики устройства пока не раскрываются. В то же время сам факт передачи ноутбука обозревателям свидетельствует, что официальный запуск может состояться в ближайшее время.

GPU Xe3 в процессорах Intel Panther Lake показали производительность как у мобильной RTX 3050 Ti, — Geekbench

Спецпроекты
Як Bitget відзначає Міжнародний жіночий день і закликає жінок формувати майбутнє Web3
Естетика Leica та провідні технології: в Алло стартували продажі флагманської серії Xiaomi 17

Источник: notebookcheck

Популярные новости

arrow left
arrow right
Xiaomi показала дизайн Redmi Turbo 5 Max и подтвердила большую батарею
Вышли Redmi Turbo 5: от $287 за Dimensity 8500 до Max-версии с 9000 мА-ч
Розовый MacBook? Новые лэптопы Apple выйдут в "веселых" цветах
Запуск Xiaomi 17 в Европе запланировали на 28 февраля: без Pro и "заднего" дисплея
1,2 ТБ за $300? Продавцы ноутбуков на Amazon начали "раздувать" объем памяти за счет OneDrive
Acer на CES 2026: ноутбуки Aspire AI, Swift AI, Predator и Nitro, мониторы, 5G и электросамокат
Первые детали Xiaomi 18: дизайн как у "старого" iPhone и Snapdragon 8 Elite Gen 6
Видео прототипа Xiaomi 17 Air — смартфон отменен из-за провала Apple
Xiaomi обновила электроседан SU7: до 902 км хода, зарядка 670 км за 15 минут
Xiaomi выпустит MFT-камеру, крепящуюся к смартфонам магнитом, — инсайдер
Xiaomi HyperOS 3 блокирует смартфоны с глобальной прошивкой, предназначеные для Китая — как восстановить
Google раскрыла дату смерти Chrome OS и близкий релиз "Android для ПК"
Xiaomi представила 6 новых мониторов: от $70 и топовая игровая модель Mini LED G Pro 27Qi на 27 дюймов
В мире вышел самокат Xiaomi Electric Scooter 6 Lite с запасом хода до 25 км
Apple снова лидер рынка смартфонов: компания обогнала Samsung в 2025 году
Слабое место Intel Core Ultra X9 388H: ограничение PCIe может помешать появлению дискретных видеокарт в ноутбуках
Мировой рекорд Xiaomi SU7 Max: 4264 км за 24 часа
Mac для "бедных": Apple представила MacBook Neo за $599
ИИ-пузырь сдувается: Dell отказывается от AI-маркетинга ноутбуков
Новые ноутбуки MSI: тонкий Prestige 14, Raider 16 Max HX на 300 Вт и Stealth 16 AI+ с CES Innovation Award
Nvidia, ускоряйся: китайская Moore Threads представила ноутбук с собственным 12-ядерным ARM-процессором
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить