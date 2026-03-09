Xiaomi Book 14 весом до 1 кг получит до 32 ГБ памяти и новые процессоры Intel Panther Lake

Xiaomi готовит обновление своего компактного ноутбука Xiaomi Book 14. По предварительным утечкам, новая версия будет работать на процессорах поколения Intel Panther Lake и может получить мощный чип Core Ultra X7 358H.





Характеристики Xiaomi Book 14

Первые детали появились от китайского обозревателя с YouTube под ником Bibalaptop. Он сообщил, что получил от производителя устройство, которое предположительно является обновленным Xiaomi Book 14. По его словам, ноутбук будет принадлежать к премиальному сегменту и будет иметь тонкий и легкий корпус.

Дополнительную информацию опубликовал известный инсайдер Digital Chat Station в китайской соцсети Weibo. Согласно его данным, ноутбук будет оснащаться 14-дюймовым дисплеем и в максимальной конфигурации будет иметь процессор Intel Core Ultra X7 358H. Это производительный чип из линейки Panther Lake, который дополняет интегрированная графика Intel Arc B390.

Ожидается также более доступная версия с процессором Intel Core Ultra 5 325. Это вариант среднего уровня той же платформы Panther Lake. Ноутбук будут предлагать в конфигурациях с до 32 ГБ оперативной памяти, что в современных условиях может существенно повлиять на цену. А вот максимальная емкость хранилища ограничена на уровне 1 ТБ. Пока не сообщается, содержит ли устройство слот для установки дополнительного накопителя.





Отдельное внимание Xiaomi уделила мобильности. По данным инсайдера, новый Xiaomi Book 14 будет весить менее 1 кг. Такой вес делает его одним из самых легких 14-дюймовых ноутбуков в своем классе и удобным вариантом для постоянной работы вне офиса.

Другие характеристики устройства пока не раскрываются. В то же время сам факт передачи ноутбука обозревателям свидетельствует, что официальный запуск может состояться в ближайшее время.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: notebookcheck