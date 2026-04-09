Xiaomi Redmi K90 Max показали официально: до 24 ГБ оперативки, кулер внутри и батарея на 8500 mAh

После подтверждения запуска Redmi K90 Max в Китае, компания обнародовала официальный дизайн телефона в Weibo, а с ним некоторые характеристики. Redmi подтвердила, что представит Redmi K90 Max вместе с Redmi K Pad 2, детали относительно которого были анонсированы вчера.





Redmi продемонстрировала дизайн цветового варианта «Space Silver» модели K90 Max в Weibo. Телефон имеет плоскую заднюю панель с модулем камеры, похожим на тот, что у K90 Pro Max. Однако вместо решетки динамика, которую можно увидеть на K90 Pro Max, будущий аппарат оснащён большей решеткой для встроенного вентилятора охлаждения с дополнительным вентиляционным отверстием для выпуска воздуха, расположенным под модулем камеры.

K90 Max также будет иметь двойную основную камеру. Redmi подтвердила, что встроенный вентилятор охлаждения больше тех, что встречаются в устройствах конкурентов, и утверждает, что он может снизить внутреннюю температуру до 10 градусов за 100 секунд. Несмотря на внедрение активной системы охлаждения, телефон также будет предлагать защиту до уровня IP69.

Кроме уникальной системы охлаждения, инсайдеры указывают на беспрецедентную автономность Redmi K90 Max: ожидается, что смартфон получит аккумулятор емкостью более 8 000 мАч (возможно, до 8 500 мАч) с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Несмотря на наличие физического вентилятора, устройство сохранило впечатляющую компактность благодаря использованию новых кремниево-углеродных анодов в батарее.

Согласно утечкам от известного инсайдера Digital Chat Station, Redmi K90 Max станет первым смартфоном бренда, который получит эксклюзивную версию процессора Dimensity 9500+, оптимизированную специально под работу с активным охлаждением. Это позволит устройству поддерживать стабильную частоту кадров в самых тяжелых играх в течение длительного времени без сброса мощности (троттлинга).

Также сообщается, что экранная панель типа OLED будет иметь разрешение 1.5K и рекордную частоту опроса сенсорного слоя 2400 Гц для мгновенной реакции на прикосновения. Издание TechRadar China, ссылаясь на источники в цепочке поставок, отмечает:

«Redmi K90 Max переосмысливает концепцию защищенного игрового устройства. Сочетание стандарта IP69 с открытыми отверстиями для вентиляции стало возможным благодаря использованию специальных гидрофобных наномембран, которые пропускают воздух, но полностью блокируют молекулы воды под давлением. Это делает смартфон практически неуязвимым к погружениям, несмотря на наличие движущихся механических частей кулера».

Еще одной важной деталью стала информация о программном обеспечении: K90 Max дебютирует с обновленной оболочкой HyperOS 2.5, которая включает в себя специальный игровой хаб «Tornado Mode». Этот режим позволяет пользователю вручную регулировать обороты вентилятора и распределять ресурсы оперативной памяти (LPDDR5X Ultra) объемом до 24 ГБ.





Кроме того, ожидается, что рамка корпуса будет выполнена из авиационного алюминия, что обеспечит дополнительную структурную прочность при падениях. K90 Max, как и K Pad 2 пока доступен только для резервирования через официальный онлайн-магазин Xiaomi.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: GSMarena