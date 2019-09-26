Xiaomi готовит смартфон с поддержкой записи видео 8К при 30 к/с





Представленный позавчера Xiaomi Mi Mix Alpha все еще держится в новостных лентах тематических изданий благодаря удивительному дизайну с «обернутым» вокруг корпуса экраном, 108-мегапиксельной камере и шокирующему ценнику в $2800. Тем временем стало известно, что Xiaomi может первой выпустит смартфон с поддержкой записи видео 8К (7680х4320 пикселей) при 30 к/с. Об этом сообщил один из членов сообщества разработчиков XDA Developers, обнаруживший упоминание режима 4320@30fps в исходном коде свежей версии приложения стоковой камеры MIUI Camera.

Поскольку возможности упомянутого Xiaomi Mi Mix Alpha со 108-мегапиксельной камерой ограничены форматом 6K на 30 к/с, очевидно, что этот режим зарезервирован для будущих смартфонов. Предполагается, что первым смартфоном с поддержкой записи видео 8К при 30 к/с может оказаться Redmi K30 Pro.

На данный момент единственными чипсетами с поддержкой записи видео 8K со скоростью 30 кадров в секунду являются SoC Samsung Exynos 9820 и 9825. Этот потенциальный смартфон Xiaomi с большой вероятностью будет основан на следующей флагманской однокристальной системе Snapdragon 865 с улучшенным ISP, обеспечивающим поддержку записи видео 8K при 30 к/с.

Единственным смартфоном на рынке с поддержкой записи видео 8K является Nubia Red Magic 3, но кадровая частота при этом ограничена значением 15 к/с. Судя по всему, Xiaomi продолжит сотрудничать с Samsung в области разработки сенсоров для камер смартфонов, и будет интересно посмотреть на будущее плоды этого партнерства. Окажется ли кадровая частота в 30 к/с достаточной для столь высокого разрешения, чтобы картинка выглядела нормально, еще предстоит узнать.

Источник: xda-developers