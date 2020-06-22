Xiaomi менее чем за год продала более 18 млн смартфонов серии Redmi 8





Глава бренда Redmi и по совместительству вице-президент Xiaomi Лю Вейбинг сегодня отрапортовал об успехах бюджетной серии Redmi 8. В соответствующем посте на своей страничке в Weibo топ-менеджер похвастался преодолением значимого рубежа в 18 млн проданных смартфонов по всему миру, что является вполне неплохим результатом для серии из четырех моделей, находящихся на рынке менее года.

Напомним, линейку открыла модель Redmi 8A в сентябре прошлого года. За ней спустя месяц последовал базовый Redmi 8, а в феврале к ним присоединились 8A Dual и 8A Pro.

Не так давно в Европе состоялась премьера новой модели Redmi 9, которая получила квадрокамеру, SoC Helio G80, батарею на 5020 мА·ч и даже NFC при цене ниже €150. В ближайшее время ожидается ее премьера на местном китайской рынке, а после чего производитель, вероятно, возьмется за расширение линейки.

Источник: GSM Arena