Новый бюджетник Redmi 9 представлен — квадрокамера, SoC Helio G80, батарея на 5020 мА·ч и даже NFC при цене ниже €149





Только что суббренд Redmi компании Xiaomi справил глобальную премьеру нового бюджетного смартфона Redmi 9 (не путать с линейкой Redmi Note 9), который сменит на рынке очень популярную бюджетную модель Redmi 8. Ключевые особенности нового Redmi 9 — квадрокамера, SoC MediaTek Helio G80, которая пускай и не самая идеальная, но очень производительная для этого сегмента, наличие модуля NFC и традиционно для бренда умеренный ценник.

Сегодня продажи Redmi 9 стартуют в Испании, а в других странах Европы она появится в самое ближайшее время. Базовая версия с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти оценивается в €149, а вариант с4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти обойдется в €179. Другие ритейлеры, включая онлайн-магазины Banggood и Gearbest, также предлагают Redmi 9 по цене от $139. Можно не сомневаться, что Redmi 9 будет официально продаваться и в Украине, но пока подробностей о цене и сроках доступности новинки нет.

Характеристики Redmi 9:

ЖК-экран диагональю 6,53 дюйма с разрешением Full HD+ (против HD+ у Redmi 8) и каплевидным отверстием по центру под фронтальную камеру; Экран занимает 89,83% площади лицевой панели и прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3;

12-нм SoC MediaTek Helio G80: два ядра ARM Cortex-A75 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и шесть ядер ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, а также GPU ARM Mali-G52 MC2;

3 или 4 ГБ ОЗУ;

32 или 64 ГБ флэш-памяти, а также отдельный слот microSD (дополнительно к двум слотам для карт SIM) с поддержкой карт до 512 ГБ;

Квадрокамера (13 Мп F/2,2 + 8 Мп F/2,2 (сверхширик) + 5 Мп (макро) + 2 Мп (анализ глубины сцены)) + фронтальная в вырезе разрешением 8 Мп;

Аккумулятор емкостью 5020 мА·ч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт, но ЗУ придется докупить, так как в комплекте идет блок на 10 Вт.

Есть разъемы USB-C и 3,5 мм, а также Bluetooth 5.0, приемник FM, Wi-Fi 802.11 b/g/n (только 2,4 ГГц) и даже NFC, как было отмечено выше.

Три варианта расценки корпуса: черный, зеленый и фиолетовый.

Источник: Xiaomi